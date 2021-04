Awww! J’apprécie aussi beaucoup un moment Team Dean, car Jess, bien que super intelligente, n’était pas la meilleure personne, en général, et parfois ne traitait pas Rory avec le plus de respect. En outre, il était incroyablement dédaigneux à propos de presque tout ce qui concernait Dean, y compris la relation que Rory avait avec lui, ce qui a conduit à de nombreuses périodes de tension entre les trois adolescents une fois que Jess est arrivée en ville et a jeté son dévolu sur elle.