GIMAC : Connaître le premier centre d’arbitrage maritime de l’Inde à Gandhinagar

GIMAC sera le premier centre de ce type en Inde qui gérera l’arbitrage ainsi que les procédures de médiation pour les litiges liés au secteur maritime et maritime. (image représentative)

Pour promouvoir le Centre d’arbitrage maritime international du Gujarat (GIMAC), un protocole d’accord a été signé par l’Université maritime du Gujarat avec l’Autorité des centres de services financiers internationaux à GIFT City le 21 juin 2021. Ce sera le premier de son aimable centre en Inde qui gérera les arbitrages ainsi que les procédures de médiation pour les litiges liés au secteur maritime et maritime. Selon un rapport d’IE, le GIMAC fera partie d’un cluster maritime mis en place par le Conseil maritime du Gujarat (GMB) à GIFT City à Gandhinagar, Gujarat. Avec l’autorisation du commissaire au développement, le Conseil maritime a loué près de 10 000 pieds carrés à GIFT House, qui fait partie de la zone économique spéciale (ZES). Le GIMAC devrait être prêt d’ici la fin août.

Pourquoi le GIMAC est-il nécessaire ?

En Inde, il existe plus de 35 centres d’arbitrage. Cependant, aucun de ces centres ne s’occupe exclusivement du secteur maritime. Selon le rapport, l’arbitrage impliquant des joueurs indiens est désormais entendu au Centre d’arbitrage de Singapour. Le plan consiste à créer un centre d’arbitrage de classe mondiale axé sur les différends du secteur maritime et du transport maritime qui peut aider à résoudre les conflits financiers et commerciaux entre les entités ayant des opérations en Inde. Globalement, pour l’arbitrage du secteur maritime et maritime, Londres est le centre privilégié.

Avantika Singh, vice-président et PDG de GMB, a été cité dans le rapport disant que le cluster maritime comprenant la location de navires ainsi que les services de courtage est en train d’être établi avec l’intention de retirer toutes les activités du secteur maritime et maritime, qui est situé au large comme Singapour et Dubaï. Selon Singh, l’arbitrage est un service maritime complémentaire qu’ils essaient de fournir au sein du cluster maritime du Gujarat qui est en cours de développement au sein de GIFT City. Le centre est nécessaire parce que, par exemple, les armateurs appartiennent à un autre pays et la personne qui loue le navire est d’une autre nation. Si un différend survient entre eux, il peut être résolu au sein de ce centre, a ajouté Singh.

Quel est l’état actuel du projet ?

Actuellement, le processus de recrutement du personnel du centre d’arbitrage est en cours. Au cours des prochains mois, un panel d’arbitres sera sélectionné. Un conseil consultatif du GIMAC, composé de 10 membres dont des experts et professionnels internationaux, a été créé. Le conseil aidera à l’élaboration des règles du centre d’arbitrage ainsi qu’à la constitution d’arbitres. Le directeur de l’Université maritime du Gujarat – Prof S Shanthakumar a été nommé directeur du GIMAC.

