Giménez, Llorente et Cunha entrent dans l’appel pour recevoir Liverpool

19/10/2021 à 14h08 CEST

.

Le long arrêt des matelas a permis la ‘Cholo« recapturez les acteurs clés de votre projet. José Maria Gimenez, Image de balise Marcos Llorente et Matheus Cunha, déjà terminé la récupération de leurs blessures musculaires, font partie de l’appel à 20 joueurs de Diego Siméone pour la fête du Ligue des Champions de ce mardi contre Liverpool dans le stade Métropolitaine Wanda.

Après la douce séance de cet après-midi, le coach a proposé la convocation pour ce duel, avec pour seule perte le défenseur central Stefan Savic, Quoi purgera l’avant-dernier de ses quatre matchs de pénalité pour l’expulsion de la saison dernière contre lui Chelsea, et au licenciement par décision technique du gréviste Ivan Saponjic.

Notre équipe pour le grand match d’aujourd’hui pic.twitter.com/jLOYy1Mk7I – Atlético de Madrid (@Atleti) 19 octobre 2021

Le reste des troupes, 20, sont répertoriés dans le annonce: les gardiens Jan Oblak et Benjamin Lecomte ; les défenseurs Kieran Trippier, Sime Vrsaljko, José María Giménez, Felipe Monteiro, Mario Hermoso et Renan Lodi ; les médias Geoffrey Kondogbia, Héctor Herrera, Marcos Llorente, Rodrigo de Paul, Koke Resurrección et Thomas Lemar ; l’ailier Yannick Carrasco ; et les attaquants Matheus Cunha, Joao Félix, Luis Suárez, Ángel Correa et Antoine Griezmann.