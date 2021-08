Giménez prolonge son contrat avec l’Atlético jusqu’en 2025

08/12/2021 à 20:42 CEST

L’international uruguayen José María Giménez, défenseur de l’Atlético de Madrid, a prolongé son contrat avec le club rojiblanco jusqu’en 2025 ce jeudi, comme l’a annoncé l’entité, avec laquelle il ajoute cinq titres, dont il est arrivé en 2013 et dont il fait partie. cruciale dans le schéma de Diego Siméone.

Un jour après la rénovation de l’usine monténégrine Stefan Savic, Giménez et l’Atlético ont également prolongé de deux ans leur engagement, qui a pris fin en 2023, pour renforcer encore le projet de l’équipe madrilène et sa défense avec la continuité du défenseur central de 26 ans, qui est également l’un des capitaines de l’équipe.

Signé en 2013, juste pour la première saison que l’Atlético de Siméone, bien que sa participation à cette saison, avec seulement 18 ans, ait été réduite, Giménez Il a pris de l’importance l’année suivante pour prendre une position régulière dans le onze et devenir un homme transcendant.

“Sa griffe et son caractère ont non seulement fait de lui une idole dans les tribunes, mais aussi une pièce défensive fondamentale à la fois dans notre équipe et dans l’équipe uruguayenne”, a déclaré l’Atlético de Madrid, avec qui Giménez Il a déjà disputé 216 matches officiels, au cours desquels il a remporté deux championnats, une Ligue Europa et deux Supercoupes – une en Espagne et une en Europe – en huit campagnes.