Trois ans avant d’écrire son hymne politique « Gimme Some Truth », John Lennon avait un sévère avertissement pour le public au sujet des politiciens lorsqu’il a été interviewé au Théâtre national en 1968 : la ligne. Mais, je l’ai exprimé différemment tout au long de ma vie. C’est la même chose que j’exprime tout le temps, mais maintenant je peux mettre dans cette phrase que je pense que nous sommes dirigés par des maniaques à des fins maniaques. Si quelqu’un peut mettre sur papier ce que notre gouvernement, et le gouvernement américain et les Russes, les Chinois, ce qu’ils essaient réellement de faire et ce qu’ils pensent faire… Je serais très heureux de savoir ce qu’ils pensent qu’ils font. faire, je pense qu’ils sont tous fous !

Un demi-siècle plus tard, Yoko Ono n’a aucun doute sur sa pertinence dans le monde fébrile des « fake news » 24h/24 et 7j/7. L’une des principales inspirations de sa carrière solo, Ono a déclaré : « John parlait toujours de créer un village global, il aurait donc probablement une attitude « je vous l’avais bien dit » à l’ère d’Internet. À l’heure actuelle, il créait des œuvres d’art avec des programmes informatiques et communiquait avec le monde beaucoup plus rapidement.

« Le modèle pour tout ce qui a suivi »

La chanson de Lennon qui semble la plus appropriée pour le monde dit « post-vérité » dans lequel nous vivons au 21e siècle est l’acerbe « Gimme Some Truth », de son album de 1971, Imagine. Dans cette chanson très mémorable, il chante :

J’en ai marre d’entendre des choses

Des hypocrites bornés, myopes et bornés

Tout ce que je veux c’est la vérité

Donne-moi juste un peu de vérité

J’en ai assez de lire des choses

Par des politiciens névrosés, psychotiques et entêtés

Tout ce que je veux c’est la vérité

Donne-moi juste un peu de vérité

Il ne semble pas y avoir de pénurie de « politiciens psychotiques et entêtés » de nos jours, et la chanson conserve une pertinence culturelle pour les musiciens. De nombreux groupes ont repris « Gimme Some Truth », de Generation X, en 1978, au groupe néerlandais Gems en 2018. Travis, Fatal Flowers et Jakob Dylan ont tous enregistré des versions studio de la chanson de Lennon, tandis que Foo Fighters, Billy Idol et Drive- By Truckers interprète la chanson en direct. Le groupe de rock Primal Scream a enregistré la chanson et la joue régulièrement lors de concerts, dont un en 2003 où ils ont mis à jour la cible originale de Lennon, Richard Nixon (décrit comme « Tricky Dicky » dans les paroles de Lennon), pour critiquer George W Bush.

Le pouvoir et le message de la chanson polémique de Lennon ont également eu une grande influence sur Bono. Le chanteur principal de U2 a déclaré: «Je me souviens avoir écouté l’album Imagine quand j’avais 12 ans. Cela a changé la forme de ma chambre, cela a changé la forme de ma tête et cela a changé la forme de ma vie. Cela a tellement élargi l’ouverture que c’était comme si je voyais le monde pour la première fois. J’ai appris les paroles de « Gimme Some Truth » et c’était, d’une certaine manière, le modèle de tout ce qui a suivi. »

« Il a amené les gens à se remettre en question », a expliqué plus tard Simon Neil de Biffy Clyro. « Je pense que s’il était vivant aujourd’hui… il trouverait de quoi se rebeller, car il a toujours voulu que la musique donne une voix aux choses et aux problèmes et je pense que, de plus en plus ces jours-ci, c’est assez rare. »

Les origines de « Gimme Some Truth » remontent en fait à l’époque de Lennon avec Les Beatles, à une époque où l’homme qui avait écrit certaines des chansons d’amour les plus emblématiques des temps modernes se réinventait. Lors d’une tournée avec le groupe, il voulait parler ouvertement de la guerre du Vietnam, mais le manager du groupe, Brian Epstein, a dit non. De plus en plus, cependant, les chansons de Lennon ont commencé à décrire la lutte.

Lorsqu’il est revenu aux paroles de « Gimme Some Truth » en 1971, au plus fort de la guerre du Vietnam, les références ont été mises à jour pour inclure le président Nixon. À ce moment-là, bien sûr, Lennon était déjà une figure fortement politisée et « Gimme Some Truth » est devenu une chanson de protestation pour les militants anti-guerre.

« Si tout le monde demandait la paix, alors il y aurait la paix »

Lennon cherchait une nouvelle inspiration depuis un certain temps. Son mariage avec sa première épouse, Cynthia, était en train de s’effondrer et, à George Harrisonla suggestion de , il avait étudié la Bhagavad Gita et le livre tibétain des morts, et a participé au voyage des Beatles en 1968 à Rishikesh, en Inde, où le groupe a étudié la méditation transcendantale avec Maharishi Mahesh Yogi. En fin de compte, le mysticisme a cédé la place à un intérêt pour la politique qui a certainement été encouragé par la nouvelle petite amie de Lennon, Yoko Ono.

Ono l’a encouragé à utiliser ses talents d’auteur-compositeur pour les causes de la paix et de la justice. Ensemble, ils devinrent particulièrement habiles en publicité. Lorsque leur album commun, Unfinished Music No.1: Two Virgins, est sorti en novembre 1968, avec une photo de couverture du couple nu, de nombreux disquaires ont refusé de stocker l’album, même si la maison de disques l’a vendu emballé dans des sacs en papier brun. .

Lennon s’est remarié en mars 1969 et son mariage a marqué une escalade dans son activisme. Lennon et Ono ont passé leur lune de miel à protester contre la guerre du Vietnam depuis leur lit à l’hôtel Hilton d’Amsterdam. Cela a été suivi d’une manifestation similaire au Canada. « Vous voyez, la seule façon de traiter avec les critiques est de s’adresser directement au public », a déclaré le chanteur. « C’est ce que nous avons fait avec les bed-ins. »

Malgré sa propre fortune personnelle croissante, Lennon semblait insatisfait du succès matériel. « Si tout le monde demandait la paix au lieu d’un autre poste de télévision, alors il y aurait la paix », a-t-il affirmé.

Assis dans le lit de la chambre 1742 de l’hôtel Reine Elizabeth, à Montréal, André Perry a enregistré le couple chantant « Give Peace A Chance » sur un magnétophone à quatre pistes loué à un studio local, avec Timothy Leary et Petula Clark aux choeurs. . La chanson, sortie en juillet 1969, a eu un impact immédiat. Pete Seeger a dirigé un demi-million de manifestants de la guerre du Vietnam dans une version de la chanson lors de la marche du moratoire sur Washington en novembre 1969.

Lennon se faisait de plus en plus entendre pour défendre le mouvement anti-guerre ainsi que les droits des autochtones et des Afro-Américains et le féminisme. Dans un geste audacieux, Lennon et Ono ont lancé une campagne mondiale d’affichage contre la guerre qui comprenait Rome, Athènes, Paris, Berlin, Londres et Hong Kong. En novembre 1969, Lennon a rendu son MBE à la reine avec une note qui disait : « Votre Majesté, je rends mon MBE pour protester contre l’implication de la Grande-Bretagne dans l’affaire Nigeria-Biafra, contre notre soutien à l’Amérique au Vietnam et contre ‘Cold La Turquie ‘glisse dans les charts. Avec amour. John Lennon de Bag.

Un cri de ralliement pour la paix

Après son premier album solo, John Lennon/Plastic Ono Band des années 1970, qui comprenait la chanson « Working Class Hero » et dont les sessions ont donné naissance au single « Power To The People », Lennon a transformé ses opinions politiques en musique, avec l’album chef-d’œuvre Imaginer.

La chanson titre, un plaidoyer mémorable pour un monde meilleur, est devenue un cri de ralliement pour la paix. « Imagine » prendrait plus tard un tout nouvel élan après le meurtre de Lennon en décembre 1980, lorsque la chanson lui donna un numéro 1 à titre posthume.

Bien que l’album parent soit sérieux et polémique, Lennon n’a jamais perdu le côté humoristique de son personnage. Même lors de l’enregistrement de la colère « Gimme Some Truth », il a arrêté une prise et a plaisanté: « Allez, je fais Eddie Cochran », avant d’imiter la pop star chantant « Cut Across Shorty ».

Pourtant, comme l’a dit le leader des Arctic Monkeys, Alex Turner, Lennon a réservé « toute cette menace et cette colère dans sa voix » pour la prise finale de l’album. « Je suis attiré par ce Lennon en colère », a déclaré plus tard Turner, admettant, « même si c’est une autre chose que je n’ai pas encore compris comment faire! »

Lennon a déclaré que sa vie à la suite d’Imagine était devenue de plus en plus folle, « comme si elle était Alice au pays des merveilles ». Ce sentiment aurait été aggravé lorsqu’il est devenu la cible du gouvernement américain. Lennon vivait à New York, où il a co-écrit son hymne politique saisonnier, « Happy Xmas (War Is Over) », avec Ono, et s’était lié d’amitié avec les radicaux Abbie Hoffman et Jerry Rubin.

Son amitié avec ces critiques virulents de Nixon, et ses chansons anti-guerre, avaient rendu furieux J Edgar Hoover, qui était dans sa 47e année en tant que directeur du FBI. Hoover et Nixon étaient parfaitement conscients que les prochaines élections de 1972 allaient être les premières au cours desquelles les jeunes de 18 ans auraient le droit de vote, et ils craignaient que Lennon puisse utiliser son pouvoir de célébrité pour inspirer les jeunes à la vie politique. traiter.

Lennon est devenu la cible de la surveillance du FBI et le service d’immigration et de naturalisation a tenté de l’expulser. Cela a échoué, et la campagne contre Lennon est devenue une farce, notamment dans une gaffe sur la photo que le FBI a donnée aux agents qui le traquaient. John Weiner, auteur de Gimme Some Truth: The Politicization Of John Lennon, a déclaré : « Lennon était certainement l’un des visages les plus reconnaissables au monde en 1972, mais la photo était un gars nommé David Peel, qui était un chanteur folk d’East Village, un chanteur de rue, du genre busker, qui ressemblait un peu à Lennon. Je veux dire qu’il portait des lunettes à monture métallique et avait le style de cheveux longs de Lennon, bien sûr, comme beaucoup d’autres le faisaient en 1972. David Peel avait enregistré sur Apple Records. C’est peut-être comme ça qu’ils se sont perdus.

L’ancien Beatle avait également anticipé certaines des préoccupations qui dominent le débat politique aujourd’hui : à savoir, comment étendre l’inscription des électeurs. Le concert de Lennon à Ann Arbor en décembre 1971, lorsqu’il fut rejoint sur scène par Stevie Wonder, présentait des isoloirs d’inscription au vote, et Lennon aurait fait un don de 75 000 $ au Centre d’information sur la stratégie de l’année électorale, qui organisait des campagnes d’inscription des électeurs.

« Tout ce que je veux, c’est la vérité, maintenant »

Le milieu des années 70 a vu quelque chose d’un changement de direction pour Lennon, et il a commencé à s’éloigner du radicalisme, bien qu’il n’ait jamais perdu son engagement politique. En 1978, il a déclaré : « La plus grosse erreur que Yoko et moi avons commise à cette époque a été de nous laisser influencer par les « sérieux révolutionnaires » masculins-machos et leurs idées folles sur le fait de tuer des gens… nous aurions dû nous en tenir à notre propre façon de faire. travailler pour la paix : bed-ins, panneaux d’affichage, etc.

Comme l’a dit Carlos Santana : « John Lennon avait raison. Nous utilisons la musique pour faire tomber les murs de Berlin, pour élever la force de la compassion, du pardon et de la gentillesse entre les Palestiniens et les Hébreux. Faites tomber les murs ici à San Diego, Tijuana, Cuba.

Nous ne saurons jamais ce que l’homme autrefois ciblé par le FBI pour être un extraterrestre indésirable penserait de sa récente commémoration sur le timbre-poste américain « Forever », mais sa prise de risque et sa campagne audacieuse ont indéniablement laissé au monde une image à la hauteur à. Alors que ses commentaires au Théâtre national, en 1968, pourraient tout aussi bien décrire le contexte politique d’aujourd’hui, des scènes de « schizophrénie, égocentrique, paranoïaque, prima donnas » continuent d’inonder nos écrans de télévision et nos fils d’actualité, alors que les décisions des dirigeants du monde semblent de plus en plus discutables. .

Autant « Gimme Some Truth » vise l’hypocrisie, cependant, il contient un message simple qui fait écho à travers le paysage numérique du 21e siècle : « Tout ce que je veux, c’est la vérité, maintenant… Donnez-moi juste un peu de vérité. »

