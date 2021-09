Gimnàstic Tarragona vs Barça B, Segunda B: Blog en direct, mises à jour, objectifs, temps forts

in

C’est l’heure du deuxième match de la saison de Barcelone B ! Après un début de campagne décevant avec un nul 1-1 contre Algésiras à domicile, le Barça B dispute son premier match à l’extérieur contre son rival catalan Gimnàstic à Tarragone.

Le calendrier n’est pas bon pour le Barça B avec de nombreuses équipes parmi les meilleures de la division au cours des premières semaines de la saison, et l’équipe est en pleine mutation avec des blessures et des joueurs en mission internationale. Le nouvel entraîneur-chef Sergi Barjuan n’a pas encore trouvé de cohérence avec la sélection de l’équipe, mais il y a de bonnes nouvelles pour celui-ci avec Nico González et Iñaki Peña disponibles pour jouer celui-ci puisque la première équipe est en pause internationale.

C’est une longue saison, mais la troisième division est extrêmement compétitive et gagner une place en séries éliminatoires ne sera pas facile, ils ne peuvent donc pas se permettre trop de dérapages précoces. Ce ne sera pas facile, mais le Barça B a suffisamment de talent pour se battre et gagner sur la route.

Tout comme avec le Barça Femení, le Barça Blaugranes donnera un peu plus d’amour à l’équipe B cette saison, alors nous espérons que vous vous joindrez à nous pour le match d’aujourd’hui. Vamos !

BARCELONE

Onze de départ : Peña ; Guillem, Ramos Mingo, Mármol, Solà ; Aranda, Nico, Matheus ; Jutglà, De Vega, Mortimer (4-3-3)

Banc : Carevic (GK), Ndiaye, Pelayo, Sanz, Jandro, Ghailán, Ez Abde, Rodado, Peque Polo, Escobar

GIMNASTIQUE

INFO MATCH

Compétition/Journée: 2021-22 Segunda B, Groupe 2, Journée 2

Date/Heure: dimanche 5 septembre 2021, 17h CET (Barcelone), 16h BST/WAT (Royaume-Uni et Nigeria), 11h HE, 8h PT (USA), 20h30 IST (Inde)

Lieu: Nou Estadi, Tarragone, Catalogne, Espagne

