Gimnàstic Tarragona vs Barça B, Segunda B : score final 1-0, le Barça reste sans victoire en troisième division

Le Barça B a poursuivi son lent début de saison en troisième division grâce à une défaite 1-0 lors d’un derby catalan contre Gimnàstic à Tarragone. Le Barça a montré de bons signes et a parfois joué du bon football, mais n’a pas pu convertir ses chances, et Nastic a trouvé un vainqueur tardif pour prendre les trois points et sonner l’alarme pour le nouvel entraîneur-chef du Barça B, Sergi Barjuan.

PREMIÈRE MOITIÉ

C’était un dimanche torride en Catalogne et le rythme du match le reflétait, aucune des deux équipes n’étant intéressée à courir beaucoup et les joueurs économisant clairement leur énergie dès le début. Nastic a joué un style très physique et n’a pas eu peur de foutre le camp du Barça B, ce qui a perturbé le rythme du visiteur au début.

Le Barça B a essayé d’avoir la possession mais a laissé beaucoup d’espace derrière, que Nastic a exploité avec des contre-attaques rapides comme l’éclair, principalement sur l’aile droite avec Robert Simón qui a causé beaucoup de problèmes et a eu la meilleure chance de la mi-temps avec un tir qui était destiné au coin inférieur mais a été brillamment sauvé par Iñaki Peña.

Le Barça B a eu très peu d’occasions et a eu recours à de nombreuses passes au milieu de terrain sans produit final dans le dernier tiers, et Ferran Jutglà s’est approché d’une chance significative pour l’équipe à l’extérieur lorsqu’il a eu un tête-à-tête avec le gardien, mais Manu García a fait un arrêt solide.

A la mi-temps, le match a été un peu rude et le Barça B a dû être plus incisif devant pour se donner une chance de gagner.

DEUXIÈME PARTIE

Le Barça a connu un excellent début de seconde période et s’est créé deux grosses occasions, mais ni Ferran Jutglà ni Lucas De Vega n’ont pu se convertir et les Blaugrana ont raté l’occasion d’aller de l’avant.

Après 10 bonnes minutes pour commencer la période, les visiteurs ont perdu leur avantage et Nastic a commencé à avancer, et Iñaki Peña a fait deux gros arrêts et Guillem Jaime a fait un dégagement hors de la ligne pour garder le Barça en vie.

Mais l’équipe à l’extérieur semblait de plus en plus vulnérable à l’arrière, et le remplaçant Fran Carbia a donné l’avantage à Nastic lorsqu’un long ballon l’a trouvé à l’intérieur de la surface, et l’attaquant était plus fort que Ramos Mingo du Barça et a trouvé le fond des filets.

Sergi Barjuan est entré dans une formation 3-2-5 dans les dernières minutes pour essayer de trouver un égaliseur, mais Nastic est resté solide à l’arrière et a assuré la victoire. Le coup de sifflet final est venu, et le Barça B n’a qu’un point sur les deux premiers matchs.

C’est un début lent qui pourrait rapidement les mettre dans une position difficile dans une division compétitive, et Barjuan doit trouver des réponses rapidement pour une équipe qui semble assez bonne pour créer des occasions mais qui n’est pas assez clinique pour les terminer.

Gimnàstic: Garcia; Domingo, Quintanilla, Aythami, Oriol ; Simón, Del Campo, Ribelles, Fullana ; Fernandez, Pedro

But : Carbia (79′)

Barça B: Peña; Guillem, Ramos Mingo (Peque Polo), Mármol, Solà ; Matheus (Ez Abde), Nico (Sanz), De Vega (Jandro) ; Mortimer (Rodado), Jutglà, Aranda

Objectifs : Aucun