Gimnástica Torrelavega reçoit Siete Villas le troisième jour

24/04/2021 à 17:01 CEST

La Gymnastique Torrelavega reçoit ce dimanche à 17h00 la visite du Sept villas au Le Malecon lors de leur troisième réunion de la deuxième phase de la troisième division.

La Gymnastique Torrelavega Il veut se retrouver avec la victoire dans le match correspondant au troisième jour après avoir perdu le dernier match contre le Cayon par un score de 2-0. Depuis le début de la compétition, les hôtes n’ont gagné dans aucun des deux matchs disputés à ce jour et ont réussi à marquer 43 buts pour et 24 contre.

Du côté des visiteurs, le Sept villas a réussi à vaincre le UM Escobedo 3-1 lors de leur dernier match de la compétition, avec des buts de Ousmane et Ivan, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le stade de la Gymnastique Torrelavega. Des deux matchs qu’il a disputés cette saison de la deuxième phase de la troisième division, le Sept villas l’un d’eux a gagné et a encaissé 18 buts et en a marqué 33 en faveur.

En tant que local, le Gymnastique Torrelavega ils ont subi une défaite dans leur stade lors de leur seul match joué jusqu’à présent à domicile lors de la deuxième phase de la troisième division. Aux sorties, le Sept villas il a également été vaincu dans sa seule dispute à l’extérieur.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions en Le Malecon, obtenant au final huit victoires et un nul en faveur du Gymnastique Torrelavega. De plus, l’équipe locale a une séquence de neuf matchs sans défaite à domicile contre Sept villas. Le dernier match auquel ils ont joué Gymnastique Torrelavega et le Sept villas Dans ce concours, c’était en mars 2020 et s’est terminé avec un résultat de 1-3 pour les locaux.

En analysant leur position dans le tableau de qualification de la deuxième phase de la troisième division, nous voyons que les visiteurs sont en avance sur leur rival avec une différence de huit points. L’équipe de Carlos Docando Il arrive au match en sixième position et avec 37 points avant le match. Quant à l’équipe visiteuse, le Sept villas, est quatrième au classement avec 45 points.