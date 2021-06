À ce stade, nous ne pouvons qu’attendre et voir ce qui se passe avec Disney’s Emmy love, et si Gina Carano fera ou non partie des nominations lorsqu’elles seront annoncées plus tard cette année. En attendant, les fans peuvent la trouver ainsi que le reste de l’équipe de The Mandalorian au cours des deux premières saisons en streaming maintenant sur Disney +.