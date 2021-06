Gina Carano trolle-t-elle les fans de Star Wars à propos d’un éventuel retour mandalorien?

Je veux dire, il est difficile de ne pas sauter automatiquement dans un train de pensées de Star Wars après avoir vu cette image. L’image générale du “personnage principal approchant de l’horizon d’un paysage unique” est fondamentalement un trope d’affiche maintenant pour les projets de science-fiction, avec The Mandalorian et d’autres versions de franchise l’utilisant sous une forme ou une autre. (Cela aurait été plus convaincant si le personnage de l’image de Carano tenait une arme, mais quand même.) De plus, le visuel d’une planète avec plusieurs soleils rappelle immédiatement les étoiles doubles de Tatooine, même si cela semble un peu scientifiquement impossible pour cette planète en question d’exister.