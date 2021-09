Ginger Zee de Good Morning America explique pourquoi l’histoire de Gabby Petito se sentait “étrangement” similaire à son passé

Le cas tragique de la mort de Gabby Petito a fait l’actualité depuis sa disparition, et de nombreuses femmes ont partagé des expériences similaires à celles qu’elles ont vécues, ouvrant un dialogue terrifiant mais important. L’animatrice de Good Morning America, Ginger Zee, s’est rendue sur Instagram pour partager sa propre situation d’abus effrayante.

“J’ai eu de la chance… je suis sortie”, a écrit Zee, à côté d’une photo d’elle d’il y a des années et de quelques pages de ses mémoires Natural Disaster, détaillant les abus qu’elle a subis de la part d’un ancien partenaire. “J’ai eu le privilège de me sentir à l’aise d’appeler la police. J’ai eu le soutien qui pouvait me prêter de l’argent pour m’envoler.”

“Comme TJ Holmes nous l’a montré – les cas de personnes disparues arrivent à tant de personnes qui n’attirent pas l’attention des médias, les personnes de couleur. Daniel Robinson, Maya Millete, Jelani Day”, a poursuivi Zee. “Près de la moitié des près de 90 000 personnes disparues sont des personnes de couleur.”

“Nous devons nous assurer que justice est rendue dans le cas de Gabby Petito et met en lumière la disparité des personnes disparues mais aussi l’omniprésence de la violence domestique physique et psychologique et les disparités là-bas”, a écrit Zee. “Alors que je regardais la caméra corporelle où elle se trouve dans l’isolement d’un véhicule dans le désert, cela ressemblait étrangement à mon histoire. À ce moment-là, je me cachais sous une table dans un hôtel du désert, pleurant ma mère quand elle m’a dit qu’elle avait peur pour ma vie. Elle m’a dit d’appeler la police. Je l’ai fait. Ils m’ont emmené dans un autre hôtel et loin de lui. J’ai pris l’avion le lendemain.

“Je sais que nous ne connaissons pas encore les détails, mais nous savons que Gabby a été assassiné. Il est le seul suspect”, a écrit Zee, faisant référence au fiancé de Petito, Brian Laundrie, qui a refusé d’aider la police et a depuis disparu. “Nous savons également que tout le monde dans une situation de violence n’a pas le soutien ou l’éducation pour demander de l’aide. Ils ne croient probablement pas qu’ils le méritent. La violence psychologique est souvent un précurseur de la violence physique et sexuelle.”

Zee a ensuite détaillé les signes de violence psychologique, notamment les menaces, l’isolement, les critiques constantes et d’autres comportements troublants. Elle a également dirigé ceux qui souffrent d’abus vers l’aide. “Si c’est le cas, votre partenaire peut vous maltraiter. Pour obtenir de l’aide, contactez la hotline nationale contre la violence domestique au 1-800-799-SAFE (7233) ou visitez Domesticshelters.org pour accéder à une aide professionnelle”, a-t-elle conclu.

Les résultats de l’autopsie ont révélé mardi que le corps découvert par les autorités du Wyoming dans la forêt nationale de Bridger-Teton était en fait celui de Gabby Petito. Sa mort a été déclarée homicide. La police recherche actuellement son fiancé et partenaire de conduite Brian Laundrie, qui a disparu lors de la recherche de Petito. “Toute personne ayant des informations concernant le rôle de M. Laundrie dans cette affaire ou sa localisation actuelle doit contacter le FBI.”

La famille de Petito a répondu à la nouvelle dans un communiqué disant qu’elle prenait le temps de faire son deuil en privé. “Nous ferons une déclaration lorsque Gabby sera à la maison”, a déclaré la famille via son avocat. Petito a été portée disparue le 11 septembre par sa famille au service de police du comté de Suffolk à New York. Elle aurait été en voyage à travers le pays avec Laundrie lorsque les deux se sont séparés d’une manière ou d’une autre dans le Wyoming. Laundrie est rentré chez lui avec sa famille en Floride dans la seule fourgonnette Ford Transit 2012 de Petito.