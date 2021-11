Ginger Zee marque un jalon dans sa carrière depuis une décennie

Cela fait 10 ans depuis le premier jour de Ginger Zee sur Good Morning America, et le météorologue en chef célèbre une décennie dans l’équipe. Partageant une photo de son premier jour à l’émission matinale ABC juxtaposée à une photo actuelle sur Instagram, Zee a marqué le 7 novembre 2011 comme date de début officielle il y a tant d’années.

« DIX ANS OFFICIELLEMENT CHEZ ABC NEWS », a-t-elle écrit, remerciant son ami et collègue journaliste Brad Edwards pour le rappel. « J’aurais tellement de choses à dire à la jeune femme de gauche… mais je ne le ferais pas. Ça a été trop amusant de tout vivre. Même les parties de merde. Les tempêtes ne durent vraiment pas éternellement. Je suis reconnaissant pour tout cela. » En plaisantant sur son look daté sur la photo de retour, Zee a ajouté un emoji clin d’œil et a écrit: « D’accord, je lui dirais peut-être d’être un peu moins lourde avec les faits saillants. »

Alors qu’elle marque le jour spécial de sa carrière, Zee a déclaré qu’elle était « reconnaissante ET plus énergique que jamais pour continuer à rêver, à faire et à faire mieux que cette femme de droite ne peut même l’imaginer ». Les collègues et amis de Zee de partout ont célébré ce moment spécial avec elle, avec une personne commentant : « Félicitations pour 10 ans ! Vous donnez un si bon exemple chaque jour. » Un autre a ajouté : « Je suis ravi que vous ayez pris la décision de venir à ABC. Vous avez fait une différence !!! »

Le mois dernier, Zee a révélé qu’elle acceptait un autre titre chez ABC, ajoutant la rédactrice en chef d’une toute nouvelle unité climatique à sa description de poste. « Je suis ravie de vous annoncer – j’ai un nouveau titre (Météorologue en chef et rédacteur en chef de l’unité climatique) et mon équipe s’agrandit », a-t-elle écrit le 27 octobre sur Instagram. « Je me sens bien de publier cette annonce avec la situation désespérée que je vois ici aux Maldives (l’élévation du niveau de la mer et l’érosion ont pris l’approvisionnement en eau souterraine de 97% de leurs îles). Nous avons maintenant une unité climatique officielle – et vous voir une grande couverture la semaine prochaine. » Remerciant son équipe de journalistes et d’employés, Zee a souligné à quel point il était important de consacrer des ressources sérieuses aux rapports sur le climat dans le contexte de la crise climatique en cours. « Je suis tellement fière de l’engagement d’ABC à raconter ces histoires », a-t-elle conclu.