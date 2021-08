Ginger Zee partage une douce photo de ses fils

Ginger Zee de Good Morning America profite des derniers jours de l’été. Sur Instagram, elle a posté une photo de ses deux fils, Adrian et Miles, lors d’une récente randonnée. Zee partage ses deux enfants avec son mari, Ben Aaron.

Sur sa photo, qu’elle a publiée le 20 août, les deux jeunes fils de Zee affichent un sourire éclatant alors qu’ils posent dans le parc d’État de Bear Mountain. La famille semblait passer un bon moment lors de leur “aventure de randonnée” dans l’État de New York. Zee a noté qu’elle avait pu emmener ses fils en excursion alors qu’elle profitait de l’un de ses “vendredis d’été” en dehors du travail à Good Morning America. Elle a écrit à côté de l’adorable photo, “Vendredi d’été avec les garçons [heart emojis] est parti pour une aventure de randonnée ce matin – j’ai adoré!”

Zee et Aaron se sont mariés en 2014, selon GMA. Ils ont accueilli leur premier enfant, Adrian, en 2016. La météorologue a donné naissance à son deuxième enfant, Miles, en 2018. La personnalité de GMA partage fréquemment des photos et des mises à jour sur sa famille sur les réseaux sociaux. Peu de temps avant leur voyage à Bear Mountain, la famille s’est rendue au lac Michigan. Comme Zee l’a noté sur Instagram, son fils aîné était ravi de pouvoir voir l’emplacement “magique”.

En plus de raconter sa vie de famille sur Instagram, Zee partage également de nombreuses mises à jour sur son travail sur GMA. Le 8 août, elle a rendu hommage à son collègue, Dan Harris, après avoir annoncé qu’il quitterait l’équipe GMA afin de se concentrer sur son entreprise de méditation, Ten Percent Happier. Pour célébrer Harris, Zee a publié un carrousel de photos de leur passage au programme du matin et a écrit une douce légende pour les accompagner.

“Il n’y a aucun homme dans les nouvelles du réseau aussi profondément talentueux, magnanime, courtois et sagace”, a écrit Zee. “@danharris, c’est une perte énorme pour nous mais au-delà de la joie pour vous et @tenpercenthappier. Fier d’avoir travaillé avec vous, de vous connaître et d’apprécier à jamais ce que vous m’avez appris et le reste du monde.” Elle a poursuivi en écrivant qu’elle espérait que Harris appréciait ses mots car il est un “thésaurus ambulant et je l’adore”. Harris n’a pas partagé la date exacte de sa dernière diffusion. Mais, lorsqu’il a fait l’annonce début août, il a dit qu’il partirait dans deux mois.