Gingrich déchire les sénateurs républicains cédant à un « faux bipartisme » pour soutenir un « terrible » projet de loi sur les infrastructures

L’ancien président de la Chambre, Newt Gingrich, R-Ga., a dénoncé les républicains qui s’associent à un effort dirigé par les démocrates pour adopter deux projets de loi de dépenses de plusieurs milliards de dollars qui, selon les partisans, sont basés sur un besoin de financement des infrastructures.

En tant qu’ancien président de la Chambre, Gingrich a averti les téléspectateurs de “Life, Liberty & Levin” de dimanche que la représentante Nancy Pelosi, D-Calif., brandit son ancien marteau dans le moule du “dictateur” et continue de violer les règles de la Chambre et la majorité globale. puissance plus que tout autre haut-parleur dans l’histoire.

“La gauche veut vraiment détruire l’Amérique que nous connaissons”, a-t-il averti.

“Je suis stupéfait de voir à quel point elle a enfreint les règles et à quel point elle a regroupé le pouvoir en une seule personne et les dommages que cela cause à l’institution. La Chambre est donc un endroit différent de celui du Sénat, [where] vous avez ce mythe de courtoisie.”

Gingrich a ajouté qu’étant donné la façon dont Pelosi et son parti se comportent, il n’y a aucune raison pour que les républicains croient que la législation « bipartite » est vraiment cela.

LE SÉNATEUR DU GOP INGRAHAM BATTLES QUI SOUTIENT LE PROJET DE LOI SUR LES INFRASTRUCTURES DE BIDEN

De nombreux républicains qui croient en ce « mythe de la courtoisie » continuent de lire des médias de gauche comme le Washington Post et le New York Times, a soutenu Gingrich. Ils croient de tout cœur à l’apparence du bipartisme.

“Et si nous pouvions être amis? Alors [what if] Je devrai peut-être vendre, mais ce sera tellement positif pour l’Amérique de pouvoir prononcer le mot bipartite », a-t-il déclaré, caractérisant les sentiments de ces législateurs.

Gingrich a poursuivi en expliquant que les électeurs doivent tenir leurs sénateurs responsables lorsqu’ils, comme les ouvertures récentes semblent le suggérer, vont de l’avant et adoptent une législation de grande envergure qui inclut des choses pour lesquelles “aucun républicain ne devrait voter et pour lesquelles il n’y a aucune défense”.

“Je pense que les membres du Sénat qui achètent ce bipartisme totalement bidon dans lequel les démocrates vont rédiger ce projet de loi – ce sera un projet de loi terrible”, a-t-il déclaré.

“Et je pense que les républicains qui ont voté oui devraient vraiment repenser cela. Ils ont quelques jours devant eux et ils devraient vraiment repenser [this]. Les gens qui regardent cette émission devraient appeler leurs sénateurs et leur dire simplement : « Avez-vous perdu la tête ? Avez-vous lu la facture? Est-ce que tu te rends compte à quel point c’est mauvais ?'”

Il a félicité les républicains Mike Lee de l’Utah et Ted Cruz du Texas pour avoir tiré à juste titre la sonnette d’alarme sur le caractère véritablement partisan et extrême de la prétendue législation « bipartite ».

“Ne me parlez pas du titre de la conférence de presse. Regardez ce que le personnel démocrate a écrit dans ce projet de loi”, a déclaré Gingrich.

“Et ce sera très odieux pour la plupart des républicains et je pense que cela deviendra un problème majeur lors des primaires du Parti républicain.”

Gingrich a prédit un contrecoup au sein du parti parmi les électeurs du GOP si leurs élus aidaient les démocrates à adopter leur programme de dépenses d’extrême gauche. Il l’a comparé à la façon dont les électeurs ont réagi à l’approbation du Congrès par le président Jimmy Carter pour le retour de la zone du canal de Panama aux Panaméens. En 1977, les États-Unis ont signé un traité avec le dictateur panaméen de l’époque, Omar Torrijos, pour céder le canal qu’ils contrôlaient depuis le début des années 1900.

“[A] génération entière a été anéantie au Sénat parce qu’ils ont voté [to] donner le canal de Panama. Et les gens étaient simplement furieux et en tant que nationalistes américains, ils en voulaient vraiment. Et donc ils s’en sont pris aux sénateurs républicains et démocrates. Je pense que ce projet de loi sera similaire”, a-t-il déclaré.