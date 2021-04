Ginobili approuve l’arrivée de Deck en NBA: “Bonne nouvelle!”

Le bombardement a explosé la nuit dernière. Le joueur argentin, Gabriel Deck, a quitté le Real Madrid et s’est rendu aux États-Unis pour jouer dans la dernière ligne droite de la saison avec le Thunder. La nouvelle a été avancée par le journaliste espagnol Chema de Lucas et AS a pu la confirmer dans les minutes qui ont suivi. La bombe a explosé quelques heures seulement après que le Real Madrid se soit qualifié pour les quarts de finale de l’Euroligue, en battant Fenerbahçe à Istanbul avec une performance extraordinaire de Deck. L’Argentin fait donc ses adieux au club blanc et se dirige de l’autre côté de l’Atlantique pour se lancer dans une nouvelle aventure, en suivant les étapes que Facundo Campazzo, actuellement dans les Nuggets, a décidé de prendre il y a quelques mois.

La réaction à son départ n’a pas tardé à venir, et les réseaux sociaux ont explosé montrant leur approbation ou leur colère pour un mouvement qui a été unanimement surprenant à ce moment de la saison et avec la partie la plus importante à venir. L’un de ceux qui a exprimé son opinion sur Twitter a été la légende argentine du basket-ball Manu Ginobili., qui a été chargé de célébrer la nouvelle, démontrant ainsi qu’il suit de près le parcours professionnel de ses compatriotes. “Bonne nouvelle pour notre basket! Tortu Deck de Madrid au Thunder !!”, a déclaré le quadruple champion NBA, tout en partageant l’exclusivité de Chema de Lucas. Un message qui est rapidement devenu viral d’un homme qui en sait beaucoup sur la meilleure ligue du monde.