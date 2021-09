Ginobili revient aux Spurs. Ce serait un titre fantastique s’il s’agissait de jouer au basket, mais vous ne vivez pas de fiction. Suivant la dynamique culturelle d’une franchise comme le Texan, la légende argentine revient dans la seule équipe avec laquelle il a joué en NBA pour servir de conseiller aux opérations spéciales. Comme Adrian Wojnarowski a avancé, l’escorte mythique assumera un rôle centré sur le joueur, et se concentrera sur l’entraînement sur et en dehors du terrain.

Sources ESPN: Manu Ginobili revient aux San Antonio Spurs en tant que conseiller spécial pour les opérations de basket-ball. Ginobili assumera un rôle centré sur le joueur et axé sur le développement des joueurs sur et en dehors du terrain. – Adrian Wojnarowski (@wojespn) 24 septembre 2021

Manu Ginobili est l’un des joueurs les plus emblématiques du basket international. Champion de Ligue, Coupe et Euroligue avec Virtus en 2001, Il a fait le grand saut en NBA pour être une référence sportive et culturelle des Spurs. Là, il a participé à quatre des cinq anneaux de l’entité, étant une bannière pour les Texans et l’un des hommes de confiance de Gregg Popovich, l’un des meilleurs entraîneurs de l’histoire et un manager qui aspire à ses anciennes gloires alors qu’il se précipite ses dernières années (en théorie) à la tête des Spurs.

Avec Tony Parker et Tim Duncan, il a formé l’un des trois grands les plus emblématiques de l’histoire de la NBA et le plus grand vainqueur de tous les temps, surpassant celui formé dans les années 80 par Larry Bird, Kevin McHale et Robert Parish. De plus, Ginobili est l’un des rares joueurs (avec Michael Jordan, Scottie Pippen et LeBron James) à avoir remporté la bague olympique et l’or la même année (en 2004) et le seul argentin qui a joué plus de 1 000 matchs dans la meilleure ligue du monde, en plus de la face visible de la Génération Dorée de l’albiceleste.

Le retour de Ginobili se fait selon la culture des Spurs et celle de Gregg Popovich, qui a toujours bien traité les stars de l’équipe, avec qui il a formé une véritable dynastie depuis que Tim Duncan a débarqué dans la franchise en 1997. Duncan lui-même a été le deuxième de Popovich pendant une saison avant de faire un pas de côté et c’est maintenant Ginobili qui continuera d’être lié à la franchise, avec un rôle étroitement lié à celui qu’il a déjà joué dans les dernières années de sa carrière, dans laquelle il a agi comme un mentor pour les plus jeunes tout en laissant les derniers aperçus d’une qualité qui a toujours été inhérente à sa personne. Bref : Ginobili rentre chez lui. S’il était déjà parti.