Ginola nomme un joueur de Newcastle qui peut jouer un rôle dans le projet de PIF

David Ginola a affirmé qu’Allan Saint-Maximin est un joueur que Newcastle peut « construire » son équipe autour de sa nouvelle prise de contrôle, comme il l’a dit à Sky Sports (17/10/21 à 16h10)

L’ancien favori de St James’ Park a affirmé que Saint-Maximin est un joueur qui « mérite tout le mérite » de ce qu’il a fait pour Newcastle.

Le club du Nord-Est étant désormais le plus riche du monde du football, cela signifie qu’une grande majorité de cette équipe actuelle ne sera pas au club dans quelques années.

Comme Vincent Kompany avant le rachat de Manchester City, il pourrait y en avoir un ou deux qui survivent.

Ginola a nommé son compatriote Saint-Maximin comme quelqu’un qui peut faire partie du projet à long terme de Newcastle à partir de la culture actuelle.

— Eh bien, je pense à Saint-Maximin, dit Ginola. « Il fait partie des joueurs qui méritent d’avoir tout le mérite.

«Nous avons parlé de la ressource et nous avons parlé de la façon dont ils jouent. C’est toujours un joueur qui cherche à aller de l’avant.

« Il est toujours positif avec le ballon. Vous pouvez construire avec un joueur comme ça. Il ne fera pas tout. Mais c’est le genre de joueur que Newcastle devrait avoir dans l’équipe en regardant vers l’avenir.

Alors que les fans de Newcastle rêvent du type de joueur qu’ils pourront amener à leurs portes au cours des prochaines années, ils doivent se concentrer sur leurs problèmes actuels.

Steve Bruce, qui est toujours aux commandes, découvre que son équipe est assise dans la zone de relégation, avec zéro victoire à son actif et a sérieusement besoin d’être relevée.

S’ils veulent le faire, quelqu’un comme Saint-Maximin sera essentiel pour leur survie.

Ses manières positives et imprévisibles font de lui un problème à gérer, mais si les Magpies peuvent le faire monter plus haut sur le terrain, alors il mettra le ballon au fond des filets plus régulièrement.

