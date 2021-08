Gio Queiroz fait ses débuts avec Levante

in

18/08/2021 à 19:56 CEST

Gio Queiroz a déjà fait ses débuts officiels contre Levante. Bien qu’elle ait déjà eu ses premières minutes lors du premier match amical, la Brésilienne est dans une rencontre très importante dans l’histoire du club ‘granota’. L’équipe dirigée par Villacampa a réussi le premier match de la phase de qualification UWCL.

Contre Le Celtic a fait le premier pas pour se qualifier pour une UWCL qui débutera début octobre et qui a Football Club Barcelona comme son vingtième champion. Le footballeur du Barça, prêté à Levante, a participé à la Ligue des champions avec seulement 18 ans. Il est entré à la 72e minute en remplacement d’Andonova, qui a également porté un blaugrana pendant deux saisons.

Levante a commencé le match sans trop de vicissitudes avec des buts de Toletti et Alba Redondo. Mais le but de Hayes en seconde période a ajouté de la tension à un match qui était bien engagé. Finalement, les Catalans ont réussi à s’imposer dans le premier choc du classement.

En fait, ils ont une place dans la compétition lors de leur première cette saison. La ronde habituelle de 32 disparaît et une phase de groupes aura lieu qui admet plus de participants. Avec cette nouveauté, les tiers de la Primera Iberdrola, de la Bundesliga féminine, de la Super League féminine et de la Ligue 1 s’affronteront pour figurer dans la compétition.