Gio Simeone entre dans l’histoire en Italie

Giovanni Simeone rencontre à nouveau le but à Hellas Verona. L’attaquant argentin a été prêté par Cagliari l’été dernier et a déjà il a marqué onze buts en 15 matchs et a donné trois passes décisives. La saison dernière, il a subi la pire séquence de buts, marquant seulement six buts en 33 matchs, sa pire note au cours des six dernières années, et en cela il a récupéré sa meilleure version dans une Vérone qui occupe la dixième position du classement avec 23 points, un quatre d’Europe.

Le fils de ‘Cholo’ est arrivé en Italie au cours de la saison 2016-2017 et à Gênes, à Florentina et à Cagliari, il était une pièce importante pour l’équipe. Et maintenant, il est entré dans l’histoire du calcium. Toujours proche du but, avec son doublé spectaculaire le week-end dernier contre Venezia et qui a servi à la rentrée (3-4), Le « Cholito » est devenu le deuxième joueur non italien à marquer au moins dix buts en Serie A avec quatre équipes différentes : Gênes, Fiorentina, Cagliari et Hellas Vérone.

De cette façon, Gio a égalé une marque qui appartenait à Hernan Crespo, qui les a écrits avec le Parme, Latium, Milan et Inter de Milan. « Je me concentre sur le fait de tout donner à chaque match, les chiffres sont les chiffres. Je donne tout sur le terrain, ce qui m’intéresse c’est de tout donner, car à la fin du match je suis calme », ​​a expliqué l’attaquant après le match.

CAPOCANNONIERE ?

Ses chiffres dans le Calcio le placent au deuxième rang des meilleurs buteurs du championnat, derrière Inmobile et Vlahovic, avec 13 buts chacun. Depuis octobre, sa moyenne de pointage (0,73 point par match) n’est disponible que pour Robert Lewandowski.Giovanni Simeone n’a jamais caché son envie de jouer pour l’Atlético de Madrid et a déjà sonné plusieurs fois pour des équipes de LaLiga. Si vous continuez à surveiller régulièrement la porte cette saison, le prochain marché d’été en 2022 sonnera à nouveau avec force. En effet, Hellas Vérone réserve une option d’achat pour reprendre les services de l’Argentin, qui à l’aide de la méditation et de sa pure instinct de buteur, il vit un moment stellaire en Italie.