Gio Simeone soutient la campagne pour sauver la Mar Menor

15/10/2021 à 18:27 CEST

L’Argentin Giovanni Simeone, attaquant du Hellas Vérone et fils de l’entraîneur de l’Atlético Madrid Diego Pablo Simeone, soutient la campagne pour sauver la Mar Menor et protéger sa faune et sa flore, pour éviter une « catastrophe écologique irréversible ».

« Soutenir @sosmarmenor au loin ! En tant qu’amoureux de la mer, cela me fait de la peine que nous la voyions uniquement comme un lieu de plaisir et non comme habitant la flore et la faune essentiel pour la conservation de notre planète », a écrit Gio Simeone dans un message posté sur ses réseaux sociaux.

« En Méditerranée, la Mar Menor subit une destruction progressive qui se terminera par une catastrophe écologique irréversible si nous ne la défendons pas maintenant. Rejoignez la campagne pour la protéger, sauvons la Mar Menor », conclut l’attaquant.

La Mar Menor, une lagune située dans la Région de Murcie (Espagne), connaît des épisodes de mortalité de plus en plus fréquents de la faune marine dus au processus d’autrophisation de la lagune.

Simeone, un footballeur très impliqué dans la défense de l’environnement, rejoint la campagne dans une période au cours de laquelle des milliers de manifestants ont protesté pour exiger plus de mesures pour protéger la Mar Menor.