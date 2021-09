Gio Urshela a amélioré son attaque depuis qu’il est à l’arrêt-court

le colombien Gio Urshela a extrêmement bien réagi dans le champ court jouer pour le Yankees de New York; contrairement à Gleyber, qui fait son truc en deuxième base dans le MLB.

Urshela était un arrêt-court net dans les ligues mineures lorsqu’il jouait pour les Indians de Cleveland et les Blue Jays de Toronto, les Yankees s’établissant comme joueur de troisième but; tout cela jusqu’à ce qu’Aaron Boone se rende compte que Gleyber Torres ne pouvait plus gérer la SS.

Gio Urshela il frappe 360. avec 6 points a marqué 9 coups sûrs, 1 HR et un point produit lors de ses 7 derniers matchs, où il a joué à l’arrêt-court.

Gio Urshela depuis son passage en SS a très bien joué et atteint 0,346 avec un Slug de 0,538. Je ne comprends pas que les gens le détestent. – Eric (@ Medic968) 29 septembre 2021

Il est à noter qu’Urshela tout au long de sa carrière a connu des hauts et des bas, mais cette blessure de 2021 l’a beaucoup touché.

Les Yankees ont un grand dilemme avec leur joueur de champ intérieur pour la saison prochaine, s’ils signent un SS élite par la loi ils doivent sacrifier un de leurs joueurs partants, car DJ Lemahieu ne le sent pas, alors il y a un espace entre Gleyber Torres, Luke Voit et Gio Urshela, qui a le plus tendance à disparaître, est Voit via change cet hiver.