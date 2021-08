Gio Urshela a sauvé Gerrit Cole de Josh Harrison, puis ils ont vacillé

Vétéran Josh Harrison face Gerri Cole Avec les buts chargés et deux retraits, il a fait un bon contact mais la réception de Gio Urshela a été meilleure en milieu de match. Yankees de New York contre les athlètes d’Oakland dans le MLB.

Josh Harrison et Gerri Cole étaient coéquipiers des Pirates de Pittsburgh, l’empathie des deux est toujours d’actualité, après Harrison Il ne pouvait pas s’en tirer à cause d’un geste brillant de Gio Urshela, apparemment Harrison et Cole se sont dit quelques mots et ont fini avec le sourire aux lèvres.

Gio vole Josh Harrison puis Harrison plaisante avec Cole pic.twitter.com/7r2xTMmIEg – Talkin’ Yanks (@TalkinYanks) 28 août 2021

Il est à noter que Starling Mars était aussi un compagnon de Gerrit Cole Chez les Pirates, le Dominicain et Josh Harrison sont maintenant revenus pour partager des vestiaires à l’Oakland Athletics.

De cette dynastie où il y avait de nombreux joueurs exceptionnels dans les Pirates de Pittsburgh, il n’en reste qu’un, Andrew McCuchen est dans les Phillies, Marte et Harrison dans l’athlétisme, Cole dans les Yankees et Gregory Polanco reste toujours dans cette équipe.

Dans cette sortie le pichet du Yankees il a frappé 200 retraits au bâton cette saison, lançant 6 manches sans but avec 9 retraits au bâton et 2 buts sur balles. Incidemment, il est devenu le lanceur le plus rapide à frapper ce nombre de retraits au bâton en une saison dans l’histoire de la franchise.