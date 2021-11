Gio Van Bronckhorst, nouvel entraîneur des Glasgow Rangers

18/11/2021 à 18:41 CET

Après le départ de Steven Gerrard direction l’Angleterre, le Rangers de Glasgow il a été contraint de trouver un remplaçant pour le légendaire milieu de terrain anglais. L’équipe écossaise a décidé que les Néerlandais, ex du Barça et des Rangers, Gio van bronckhorst, soyez votre prochain technicien.

L’ancien footballeur a déjà été présenté avec son nouveau kit via Twitter, d’où a envoyé un message plein d’émotion: « Je suis très heureux et fier de revenir aux Rangers en tant que nouveau manager. J’ai hâte de tous vous rencontrer! »

Un accueil chaleureux à Gio

De son côté, le président de l’entité écossaise, Douglas Park, a chaleureusement accueilli son nouvel entraîneur: « Je suis ravi d’accueillir Giovanni en tant que coach pour commencer une nouvelle ère et continuer à se construire. L’équipe est en bonne position sur le terrain et, en tant que conseil d’administration, Nous soutiendrons à la fois Giovanni et Ross Wilson pour assurer le succès des Rangers. »

Le nouvel entraîneur des Rangers arrive dans une situation compliquée, le club était dans une dynamique très positive aux mains de Steven Gerrard, qui était capable de gagner la ligue écossaise après une sécheresse de dix ans causé par un Celtic intraitable, qui a remporté le championnat neuf fois de suite.

Actuellement, Ils mènent le championnat national avec 4 points d’avance sur leur grand rival, le Celtic. Ainsi, Gio devra poursuivre la bonne dynamique que Gerrard a laissée avant de se rendre en Angleterre pour entraîner Aston Villa.

Je suis très excité et fier de revenir aux Rangers en tant que nouveau manager du club. J’ai hâte de vous rencontrer tous! pic.twitter.com/6qdJVbGBjn – Gio van Bronckhorst (@The_real_Gio) 18 novembre 2021