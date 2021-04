Giorgio Armani explique pourquoi le tapis rouge compte toujours – WWD

Giorgio Armani a changé le tapis rouge – et la mode – pour toujours quand Jodie Foster lui a demandé de l’habiller pour les Oscars 1992.

En acceptant son prix de la meilleure actrice pour «Silence of the Lambs» dans une veste longue et un pantalon scintillant, Foster dégageait un nouveau type de puissance hollywoodienne et apporta beaucoup de publicité à Armani aux États-Unis et dans le monde.

(La présence d’Armani aux Oscars remonte en fait encore plus loin jusqu’en 1978, lorsque Diane Keaton a accepté son prix de la meilleure actrice dans une veste Armani à carreaux très «Annie Hall», qu’elle a associée à une longue jupe plissée.)

C’est ce moment qui a changé la donne dans les années 90 qui a rendu les designers et les stars inséparables, enfermés dans une relation mutuellement bénéfique qui a donné naissance au rôle de styliste sur le tapis rouge et à l’investissement des marques de mode dans les relations avec l’industrie du divertissement, la marraine de cet être. La propre Wanda McDaniel d’Armani, qui a travaillé avec Foster dès le premier jour.

Alors même que la saison des récompenses de cette année pandémique touche à sa fin avec le retour d’une cérémonie des Oscars (partiellement) en direct dimanche, certains remettent en question l’avenir du tapis rouge en tant qu’outil marketing et arbitre du style, en particulier lorsque les cotes de remise des prix ont atteint des creux historiques cette saison pour un certain nombre de raisons possibles – format numérique, films nominés ésotériques, discours trop politiques, durée d’attention plus courte et déplacement de l’attention vers des divertissements plus courts comme TikTok parmi eux.

Mais le roi du tapis d’Hollywood est toujours un croyant, même si Armani peut attirer autant sinon plus d’attention pour la robe de jour de fleur de lotus que Meghan Markle portait pour son interview télévisée à la bombe avec Oprah Winfrey. Ici, le designer explique pourquoi:

WWD: Il y a eu de nombreux rapports sur la baisse du nombre de téléspectateurs des récompenses et sur le fait que les jeunes ne s’intéressent pas à eux, ni aux films qui sont nominés. Pourquoi la mode du tapis rouge est-elle toujours importante?

Giorgio Armani: La mode du tapis rouge compte toujours, à mon avis, en tant que moment d’évasion et de rêve, ce qui est probablement plus pertinent aujourd’hui que jamais. Je dis cela du point de vue d’un designer et entrepreneur très pragmatique. Je comprends un manque d’intérêt momentané maintenant que les choses sont devenues virtuelles, mais cela importera à nouveau, et c’est déjà le cas.

WWD: Avez-vous retiré des ressources d’Hollywood ou du tapis rouge cette année, puisque les remises de prix ont eu lieu à distance et sur Zoom?

GÉORGIE: Oui, je l’ai fait, notamment parce qu’il y a eu moins de demandes. En plus de cela, et de manière plus significative, nous adoptons une approche durable, faire plus avec moins, même pour l’habillage du tapis rouge, en réutilisant quelques styles au lieu de les jeter après une sortie, avec un énorme gaspillage de compétences et de ressources. . Mes créations sont intemporelles et peuvent être portées à plusieurs reprises.

Et je suis heureux que les célébrités que j’ai impliquées aient adopté avec enthousiasme cette initiative. Cate Blanchett, par exemple, a porté les mêmes robes à plus d’une occasion. Et en décembre, pour la soirée d’ouverture de La Scala à Milan, de nombreux artistes se sont produits dans des vêtements auparavant portés, mais non moins impressionnants. C’est un aspect très important pour moi: avoir une conscience compte, même au sommet du glamour.

WWD: Pour parler aussi précisément que possible, quel avantage de marque voyez-vous en habillant des célébrités aux Oscars? S’agit-il de dollars et de centimes ou de prestige et de rêves?

GÉORGIE: Il s’agit de prestige et de rêves, mais ceux-ci mènent à des dollars et des cents. Ce que je dis, c’est que l’exposition sur le tapis rouge n’entraîne pas le succès commercial d’un certain article, pas en dernier lieu parce que pour le tapis rouge, nous produisons des pièces spéciales sur mesure ou couture. Mais le tapis rouge crée une aura populaire: quelque chose d’intangible et difficile à définir qui augmente néanmoins le prestige et l’attraction gravitationnelle de la marque. Cela dit, les médias sociaux ont aujourd’hui beaucoup plus d’impact sur les revenus et le succès de pièces spécifiques que jamais, même pour un label à l’élégance intemporelle comme le mien.

WWD: Oubliez ABC, peut-être que les Oscars devraient passer à IGTV!