Giorgio Armani fait équipe avec les Chargers de Los Angeles – WWD

Giorgio Armani n’est pas étranger aux partenariats sportifs, notamment en Italie. Plus récemment, la marque a été l’équipementier officiel de l’équipe olympique italienne, ainsi que de l’équipe de football italienne lors de leur victoire au Championnat d’Europe de l’UEFA cette année. Armani lui-même est propriétaire de l’équipe de basket-ball AX Armani Exchange Olimpia Milano à Milan.

Aujourd’hui, la marque italienne se tourne vers la NFL – à Los Angeles – marquant son premier partenariat dans le football américain et la collaboration sportive à LA En association avec les Chargers de Los Angeles, propriété de Dean Spanos, Armani est le « partenaire de style luxe » de l’équipe. programme d’adhésion premium, Chargers LUX.

“Armani explorait des moyens d’exploiter le marché du sport en plein essor à Los Angeles, et les Chargers cherchaient des moyens de continuer à augmenter la valeur et les avantages de leur adhésion LUX en faisant appel à un partenaire de style emblématique”, a déclaré Kevin Gessay, vice-président de Chargers LUX dans une déclaration exclusive à WWD. « Lorsque l’on considère la clientèle haut de gamme à Los Angeles, où les attentes sont hors normes et où l’accès et les expériences uniques sont la devise ultime, le partenariat a répondu à nos deux objectifs commerciaux d’une manière inégalée. »

Les VIP, les membres premium Chargers et les clients fidèles d’Armani peuvent s’attendre à des événements spéciaux, des activations et des marchandises personnalisées toute l’année dans le cadre du programme d’accueil de l’équipe à Los Angeles, où Armani a une longue histoire à Hollywood – en particulier sur le tapis rouge – et un boutique au 436 North Rodeo Drive.

« Ce partenariat est une question de connexion ; réunir nos deux mondes et créer des expériences uniques et fournir un accès », a poursuivi Gessay.