Giorgio Armani, Narciso Rodriguez Scents décerné par l’Accademia del Profumo – WWD

MILAN – Pour la deuxième année, l’Accademia del Profumo a organisé sa cérémonie annuelle de remise des prix à distance via une vidéo de 30 minutes diffusée en direct sur YouTube et les réseaux sociaux de l’organisation jeudi.

Au lieu du théâtre virtuel or et noir de l’année dernière, cette fois, le président de l’association, Ambra Martone, a annoncé les lauréats de l’opéra du XIXe siècle Teatro Alessandro Bonci à Cesena, dans la région d’Émilie-Romagne en Italie.

Le lieu était approprié car le thème annuel de l’événement était «La Musica dei Profumi» ou «La musique des parfums» en anglais, et destiné à mettre en évidence les similitudes entre la musique et la création de parfums. En conséquence, chaque catégorie et la révélation des gagnants a été introduite par des clips artistiques mêlant musique classique et ballet ainsi que des anecdotes historiques sur les deux disciplines.

Narciso Eau de Parfum Ambrée de Narciso Rodriguez et Acqua di Giò Profondo de Giorgio Armani ont été nommés meilleurs parfums de l’année dans les catégories femme et homme, respectivement, à la suite des votes des consommateurs. Au total, plus de 142 000 votes ont été enregistrés et exprimés via le site Web et les réseaux sociaux de l’association et dans environ 500 parfumeries en Italie.

Un jury VIP, qui comprenait des personnalités italiennes allant du président de Women Management Milan Piero Piazzi au chanteur Myss Keta, a décerné des prix de la meilleure communication à Valentino Voce Viva, dont la campagne publicitaire est dirigée par Lady Gaga, et à l’eau de toilette Dior Homme, dont le visage est Robert Pattinson.

Un jury technique, composé de rédacteurs de beauté et de détaillants, a attribué des prix dans sept autres catégories. Le parfum My Way de Giorgio Armani et Le Male Le Parfum de Jean Paul Gaultier ont été récompensés des meilleures créations olfactives, pour les catégories femme et homme, respectivement.

Martone a également décerné un prix spécial à Carlos Benaim, le nez derrière le parfum My Way, car sa création a obtenu les meilleurs résultats de vente au cours des six premiers mois après son lancement sur le marché italien.

«Je tiens à remercier Giorgio Armani: Sa vision de la beauté féminine a été mon inspiration pour la création de ce parfum», a déclaré Benaim dans un discours préenregistré, reconnaissant également L’Oréal et ses collègues qui l’ont aidé à développer le parfum. .

Lancé l’année dernière, le prix du meilleur parfum d’une ligne exclusive développée par un label renommé a été décerné à A Chant for the Nymph de Gucci.

Le parfum Fils de Joie de Serge Lutens et le parfum Chicago High de Vilhelm Parfumerie ont été respectivement reconnus comme les meilleurs parfums par une marque de parfumerie artistique et un label indépendant.

Tom Ford Black Orchid Parfum et le parfum pour homme Ferragamo ont été récompensés pour leur emballage, ce dernier remportant également le prix du meilleur parfum Made in Italy dans la catégorie des hommes. L’homologue féminin de ce prix est allé à Signatures of The Sun Yuzu d’Acqua di Parma, qui a également remporté le prix nouvellement introduit du meilleur parfum d’ambiance avec son parfum Aperitivo in Terrazza.