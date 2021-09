Giorgio Armani RTW Printemps 2022 – WWD

Cela a peut-être été difficile à dire au début, mais ce spectacle a été un moment de réflexion pour Giorgio Armani : après 20 ans, il a ramené le spectacle dans son théâtre d’origine au 11 Via Borgonuovo, un espace souterrain de son siège historique où il a montré ses collections chaque saison jusqu’à ce qu’il ouvre le nouveau théâtre conçu par Tadao Ando à travers la ville en 2001.

Mais ce n’était pas seulement le retour après deux décennies qui appelait à la contemplation, c’était tout – le film en toile de fond d’une mer calme et d’un ciel passant du bleu vif au rose et à l’orange alors que cette collection douce et langoureuse descendait la piste vers un bande originale de pop italienne soul des années 60 et 70 par des chanteurs tels que Loredana Berté et Lucio Battisti.

“J’adore cette musique”, a déclaré Armani après le spectacle. « Vous auriez dû voir les mannequins dans les coulisses – ils en étaient devenus fous. Ils ont tout simplement adoré. Et cela m’a rappelé mes premières années dans les affaires.

Pas étonnant que les mannequins souriaient alors qu’elles défilaient sur le podium en pantalons de soie fluides associés à des vestes sans col ou des blazers et des chemisiers transparents fuchsia ou bleu marine avec de petits rubans tombant dans le dos, ou avec des volants sur le devant.

Il y avait une légèreté ondulante dans une grande partie de cette collection, qui s’enveloppait d’une gamme de robes en tulle flottantes parsemées ici et là d’étincelles comme des gouttelettes d’eau de mer.

Cela n’a pas toujours fonctionné : certaines des jupes transparentes froncées autour des chevilles, ce qui rendait la marche difficile, tandis que les vestes rose vif, certaines avec un motif de fleurs roses, étaient trop vives et audacieuses et ne s’accordaient pas avec les pièces délicates en ce recueil.

Armani a dit qu’avec la mer, la musique et la touche légère de la collection, il voulait télégraphier le désir, « de vouloir aimer et être aimé ; de vouloir revisiter d’anciennes relations.

Et pas seulement les humains non plus. “C’est un moment pour penser à sauver notre planète – et nous-mêmes”, a déclaré le designer.