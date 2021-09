Giorgio Chiellini pense que Jorginho « mérite vraiment » de remporter le Ballon d’Or 2021 devant Lionel Messi et Robert Lewandowski

Giorgio Chiellini pense que le milieu de terrain de Chelsea et de l’Italie, Jorginho, mérite de remporter le Ballon d’Or 2021 pour ses exploits vainqueurs de trophées pour le club et le pays.

Le capitaine italien a ajouté son soutien aux appels pour que Jorginho soit sacré meilleur joueur du monde après avoir joué des rôles pour le club et le pays.

Jorginho a remporté son premier grand prix en mai – la Ligue des champions

Et l’a rapidement suivi avec plus d’argenterie six semaines plus tard alors qu’il remportait l’Euro 2020

Le métronome du milieu de terrain a remporté les trophées de la Ligue des champions et du Championnat d’Europe au cours de l’année civile et a été l’un des joueurs de football les plus titrés.

“J’espère vraiment qu’il pourra le gagner, car c’est un bon ami à moi”, a déclaré Chiellini avant le choc de la Juventus en Ligue des champions avec Chelsea.

«Et ce serait aussi une récompense que je ressentirai aussi comme la mienne, étant italien bien sûr, et en tant que joueur impliqué dans une victoire et des émotions qui seront toujours dans nos cœurs.

« J’ai toujours pensé que Jorginho était un bon joueur. Depuis [Roberto] Mancini est arrivé et a pu lui donner de la continuité, j’ai pu réaliser à quel point il est bon et à quel point il est un joueur de haut niveau.

Jorginho et Chiellini célèbrent leur victoire en quart de finale de l’Euro 2020 contre la Belgique

“Peut-être qu’il n’a pas les plus grandes qualités physiques, mais la vraie différence réside dans sa tête et sa mentalité.”

Jorginho a pris de l’importance à Naples sous Maurizio Sarri, avant de déménager à Chelsea aux côtés du manager en 2018.

On doutait que Jorginho puisse être aussi efficace sous un autre entraîneur, mais il a depuis excellé sous Frank Lampard et Thomas Tuchel à Stamford Bridge, ainsi que pour l’équipe nationale.

Jorginho a suivi Sarri de Naples à Chelsea

. – Contributeur

Et les sourires ont continué à Chelsea malgré un début difficile à gagner des supporters

“J’étais vraiment heureux, car beaucoup de gens ont dit qu’il ne pouvait jouer qu’avec Sarri et à la place, deux autres entraîneurs sont arrivés à Chelsea – et aussi l’équipe nationale italienne”, a expliqué Chiellini.

“Donc, où qu’il aille, où qu’il joue, c’est un joueur régulier.

«Je suis vraiment heureux pour lui et il mérite vraiment de gagner ce prix. J’espère donc qu’il recevra le Ballon d’Or.

Jorginho est actuellement le troisième favori à remporter le prestigieux prix, derrière le capitaine argentin vainqueur de la Copa America Lionel Messi et l’homme cible imparable du Bayern Munich Robert Lewandowski.

Gagnant du Ballon d’Or Cotes 2021

Avec l’aimable autorisation de SkyBet

1/2 : Lionel Messi

5/1 : Robert Lewandowski

6/1 : Jorginho

12/1 : Kevin De Bruyne

12/1 : NGolo Kanté

16/1 : Cristiano Ronaldo

16/1 : Harry Kane

15/1 : Raheem Sterling

33/1 : Kylian Mbappé

33/1 : Neymar

Le défenseur lyonnais Emerson Palmieri a également soutenu Jorginho pour remporter le prix, après avoir remporté les deux trophées majeurs à ses côtés pour l’Italie et Chelsea la saison dernière.

“[Gianluigi] Donnarumma a fait de grandes choses à l’AC Milan », a déclaré le défenseur des Blues en prêt.

“Comme moi, Jorginho a tout gagné, mais il a joué à un niveau élevé pendant quelques saisons. Il le mérite [the Ballon d’ Or]. “

