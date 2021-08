Le journaliste italien Fabrizio Romano a rapporté que les pourparlers avaient bien avancé avec Giorgio Chiellini pour signer un nouvel accord avec la Juventus dans les prochains jours.

Chiellini signe un nouveau contrat avec la Juventus

Giorgio Chiellini s’apprête à signer un nouveau contrat avec la Juventus jusqu’en juin 2023. Une prolongation de deux ans sera annoncée prochainement. ⚪️⚫️ #Juve @SkySport … et cela signifie qu’il envisage de faire partie de l’équipe d’Italie à la Coupe du monde du Qatar 2022. 🇮🇹 #Chiellini – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 2 août 2021

Traiter tout sauf terminé

Chiellini devrait signer une nouvelle prolongation de contrat de deux ans avec la Juventus, le gardant au club jusqu’en 2023. L’accord, une fois confirmé, verra le joueur entamer sa 17e saison avec la Juve et il aura 38 ans à la fin de cette prolongation.

Chiellini a rejoint les géants italiens en 2005 en provenance de la Fiorentina. À ce jour, il a marqué 36 fois en 535 apparitions et 24 passes décisives dans toutes les compétitions.

Son accord actuel a été conclu fin juin et il était essentiellement un agent libre, mais le joueur et le club souhaitaient étendre la relation. Il est depuis rentré de vacances après le succès des Championnats d’Europe d’Italie, où il a été un acteur clé de la victoire de son pays au stade de Wembley, battant l’Angleterre en finale lors d’une séance de tirs au but.

Il devrait faire partie de l’équipe d’Italie lors de la Coupe du monde 2022 qui se déroulera au Qatar.

Giorgio Chiellini veut plus de trophées

Lors d’une cérémonie à Livourne, Chiellini a parlé de vouloir gagner plus de trophées :

«Je veux soulever encore plus de trophées, car cela vous donne encore plus faim de recommencer – et porter le maillot de la Juventus sans le symbole Scudetto sur la poitrine représente une motivation supplémentaire. J’ai besoin de quelques jours de plus pour me reposer et récupérer du chaos du mois dernier, mais lundi, je serai à Turin et heureux de recommencer.

Au cours de son séjour à Turin, Chiellini a remporté 20 trophées, dont neuf titres consécutifs de Serie A ainsi qu’une médaille de finaliste en Ligue des champions.

Chiellini sera de retour sous la direction du nouvel entraîneur-chef Massimiliano Allegri, qui a succédé à Andrea Pirlo cet été.

