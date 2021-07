Giorgio Chiellini s’exprime sur l’incident de “harcèlement” avec l’Espagnol Jordi Alba à l’Euro 2020

Giorgio Chiellini était d’humeur enjouée avec Jordi Alba avant la victoire de l’Italie en fusillade contre l’Espagne (.)

Giorgio Chiellini a minimisé son incident avec Jordi Alba après avoir été accusé d’avoir “harcelé” le capitaine espagnol avant la victoire de l’Italie aux tirs au but en demi-finale de l’Euro 2020.

Le match s’est soldé par des tirs au but après s’être terminé 1-1 en prolongation et lors du tirage au sort pour déterminer la fin des tirs au but, Chiellini a entamé un échange ludique avec Alba.

Le capitaine italien a semblé narguer l’arrière gauche espagnol en le poussant sur l’épaule et en lui donnant une légère tape sur la joue.

Alba ne semblait pas être un grand fan du comportement de Chiellini alors qu’il serrait à contrecœur le joueur de 36 ans avant de rejoindre ses coéquipiers espagnols.

Mais Chiellini insiste sur le fait qu’il ne plaisantait avec Alba qu’après avoir supposé à tort que les pénalités seraient prises devant les fans espagnols.

“Beaucoup plus a été dit que ce qui s’est réellement passé”, a déclaré Chiellini dans une interview avec la Fédération italienne de football.

“Nous devions décider de la fin où la fusillade aurait lieu et l’arbitre a dit” rouge d’un côté, bleu de l’autre “.

‘Quand il a vu le côté rouge [of the coin], Jordi [Alba] pensé que cela signifiait sa fin, mais je lui ai fait remarquer en plaisantant que ce n’était pas le cas.

Chiellini a également révélé qu’il avait commencé à paniquer après que le premier penalty de Manuel Locatelli pour l’Italie ait été sauvé par Unai Simon.

‘Après le premier [miss], j’étais désespéré », a déclaré Chiellini.

“Nous avons partagé des émotions qui resteront pour toujours et à la fin, il y a eu des câlins et des larmes.”

