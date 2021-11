Giorgio Chiellini soutient la Super League européenne

10/11/2021 à 19:07 CET

Andrea Agnelli, président de la Juventus, fut l’un des hommes forts de la création du Super Ligue européenne dirigé par Florentino Perez.

Le projet conçu à l’origine par 12 des plus grandes équipes d’Europe, dont Barça, Real Madrid et Juventus Cela n’a pas abouti, car les menaces de l’UEFA et de la FIFA se sont ajoutées aux protestations des fans. ils ont fini par briser le vieux rêve de Florentino Pérez. Quelques mois après, Giorgio Chiellini, voulait parler de ladite Super League européenne.

Dans une déclaration à DAZN, le défenseur central italien a assuré que « jeInstitutions, clubs et joueurs doivent s’unir pour réformer le calendrier, créer de nouvelles compétitions et promouvoir le football, ça peut encore s’améliorer ».

Un football de plus en plus européanisé

Selon Chiellini, le football actuel s’oriente vers une européanisation des matches, avec une certaine perte de poids dans les compétitions locales: « Selon moi, l’avenir du football mondial évolue vers une européanisation par rapport au championnat national. Les athlètes de notre niveau et les fans veulent voir plus de matchs de niveau européen Avec tout le respect de certaines équipes du championnat italien. « Pour le défenseur central italien, l’idéal serait de passer de 20 à 18 ou 16 équipes dans les championnats nationaux.

Chiellini ajoute que la Super League fait partie du changement du football lui-même: « En Amérique des superligues ont été créées dans tous les sports et bien que les romantiques du football souhaiteraient l’abolition du Var, jouer sans hors-jeu ou revenir au gardien, le monde avance et nous ne devons pas avoir peur des changements« .

Chiellini se plaint du traitement reçu par les footballeurs

Finalement le central bianconeri il s’est plaint du traitement que les joueurs reçoivent lorsqu’il s’agit d’être écouté: « Nous sommes les principaux acteurs. Regardez les deux derniers arrêts des équipes nationales, avec les pauvres sud-américains contraints à des voyages interminables et même pas à remonter dans le temps pour les matchs. C’est irrespectueux envers tout le monde. »

Donc, Giorgipo Chiellini a voulu montrer son soutien à l’idée de son président, Andrea Agnelli, malgré le fait qu’à l’heure actuelle tout indique qu’il devra attendre quelques années pour que cette idée se réalise.