Giovanna Fletcher se retire de 2:22 – A Ghost Story après une blessure à la cheville

Giovanna doit se remettre d’une blessure qu’elle a subie lors d’une performance (Photo : ./Instagram/mrsgifletcher)

Giovanna Fletcher a été forcée de se retirer de la production scénique 2:22 – A Ghost Story après s’être blessée à la cheville lors d’une représentation jeudi.

Le Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici ! La gagnante s’est rendue sur Instagram pour annoncer la nouvelle dimanche, alors qu’elle plaisantait sur la façon dont son » nouvel accessoire » d’une botte signifiait qu’elle serait » absente » de l’émission pendant un certain temps.

À côté d’une photo d’elle assise sur un canapé empilé de coussins et portant une botte de physio gris clair, l’actrice et auteure a écrit : » Pas tout à fait comme j’imaginais terminer 2021 et commencer 2022, mais voilà…

«J’ai réussi à me retourner sur ma cheville à mi-spectacle jeudi. Le gros craquement que j’ai entendu et la douleur qui a suivi m’ont amené à ce nouvel accessoire.

Révélant à quel point elle était vexée de devoir prendre du recul par rapport à la production, la femme de 36 ans a poursuivi: » Inutile de dire que je manque à @222aghoststory pour le moment. Dire que je suis dévasté de ne pas être là est un euphémisme et à ce stade, je pense que mon cœur me fait bien plus mal que ma cheville.

« Je me repose et je fais tout mon possible pour être de retour sur scène avec @stephaniebeatriz, @buxtagram et @lostwaxprocess dès que possible, mais en attendant, je suis ravie que le public puisse voir la merveilleuse @handyrhi briller en Jenny », a-t-elle a ajouté, félicitant sa doublure, Rhiannon Handy.

Giovanna a également partagé en quoi « le gros craquement » qu’elle avait entendu s’était développé, avec une cheville gravement contusionnée (Photo: Instagram / mrsgifletcher)

Elle a terminé : » Je me sens tellement chanceuse de faire partie d’une société aussi solidaire (casting, équipe, façade et production) qui a fait tout son possible pour aider, et j’ai hâte de revenir bientôt ! Xx’

La star a également partagé une photo de sa cheville et de son pied gravement meurtris et enflés.

L’ancienne reine du château a remplacé Lily Allen dans 2:22 – A Ghost Story, qui faisait ses débuts dans le West End dans le rôle de Jenny, en décembre, et le rafraîchissement de la distribution a également amené la star de Brooklyn Nine-Nine, Stephanie Beatriz, The L’acteur James Buckley et la star de la scène et de la télévision Elliot Cowan.

Giovanna, épouse de la star de McFly, Tom Fletcher, également âgée de 36 ans, a soutenu son mari lors de son récent passage à Strictly Come Dancing, lorsqu’il a été éliminé huitième de la compétition après une routine émouvante de Couple’s Choice pendant la Semaine musicale.

(LR) Elliot Cowan, Stephanie Beatriz, James Buckley et Giovanna Fletcher au rappel lors de la soirée presse de la réouverture 2:22 – A Ghost Story (Photo: .)

Le couple s’est également moqué de la « malédiction » stricte, dans laquelle des célébrités ont noué une relation amoureuse avec leurs partenaires de danse professionnels, lorsque la partenaire de Tom, Amy Dowden, a subi une poussée de la maladie de Crohn qui l’a amenée d’urgence à l’hôpital début décembre.

La danseuse a ensuite emménagé temporairement avec Tom et Giovanna alors qu’elle se rétablissait.

Parlant de la situation sur Good Morning Britain, le présentateur invité Robert Rinder a plaisanté: « C’est le contraire de la malédiction Strictly, vous l’avez en fait déplacée. »

Giovanna en a ri et a plaisanté: « Exactement, il s’agit peut-être davantage d’une prise d’otages. Mais je pense que c’est quelque chose qui n’est pas aussi axé sur les amitiés qui peuvent être nouées à travers Strictly.

« Nous l’adorons absolument, pour nous, ce n’est pas strictement une malédiction, nous avons en fait gagné un nouveau membre. »

2:22 – A Ghost Story joue au Gielgud Theatre pendant 10 semaines jusqu’au 12 février 2022.

