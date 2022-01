Giovanna Grigio dans le rôle d’Emilia dans Rebel de Netflix : Interview

JL : Quelle est la relation de votre personnage avec la mode ?

GG : Super fort. Je pense que la mode est très forte dans cet univers, tous les personnages ont une identité mode super forte et Emilia la même. Emilia est une poupée. J’ai beaucoup appris avec Emilia, j’ai vu Nayeli de Alba, notre costumière, s’habiller comme une poupée et s’amuser beaucoup. Avant j’aimais la mode, mais aujourd’hui je l’aime beaucoup plus parce que j’ai appris ça avec.

JL : Oui bien sûr, car chaque personnage a super étudié les accessoires dont il dispose, tout.

GG : Tout, chaque détail est très bien pensé. Parfois par exemple, vous portez un accessoire car il a quelque chose à voir avec la séquence qui se passe dans la série. Les petits détails m’ont fait craquer pour la mode. J’ai appris à l’utiliser comme une expression, comme elle le fait.

JL : Quelque chose de très important à propos de ce nouveau Rebelde, c’est que tout a une approche envers la musique, et la passion que tout le monde a pour la musique, comment est ta relation avec la musique ?

GG : J’aime la musique, je ne vis pas sans musique, je crois que personne ne vit sans musique. J’ai eu la chance dans certains projets de ma carrière, de travailler le chant, avec la musique, je ne suis pas un chanteur professionnel, mais je suis très dévoué. Donc, pouvoir être ici à côté de beaucoup d’acteurs talentueux qui chantent incroyable, j’ai beaucoup appris et j’aime beaucoup voir car la relation que les personnages ont avec la musique est très forte, Ce n’est pas seulement parce que votre rêve, c’est parce qu’il s’agit de survivre ; ils ne vivent pas sans ça, c’est tout, ça les émeut. Cela m’inspire beaucoup.

JL : Maintenant que vous mentionnez vos camarades de casting, c’est un très grand casting, mais chacun brille au sein de la série, comment était-ce de travailler avec eux ?

GG : Nous avons passé un moment incroyable, nous créons une famille. Au moins pour moi, c’était très fort, juste parce que j’ai passé beaucoup de temps loin de mon pays, donc parmi ces gens, les garçons étaient ma famille, ce sont mes frères, ce sont des gens avec qui je parle presque quotidiennement. Je pense que la connexion que nous avons se fait sentir sur scène.

/ Netflix Rebel (Photos : Alex Cordova pour ELLE México)