Giovanni Guide – Meilleurs compteurs

Persan de l’Ombre

Le chat arrogant est faible contre les mouvements de type Combat et s’appuie sur les mouvements normaux, sombres, rocheux et féeriques pour riposter. Alors que les types de combat semblent idéaux ici, les créatures de roche pourraient en fait être un meilleur choix, car elles seront à nouveau utiles plus tard.

Compteurs recommandés

Tyranitar (Smack Down, Crunch, Stone Edge) Terrakion (Smack Down, Rock Slide, Close Combat) Machamp (Counter, Cross Chop, Rock Slide)

Nidoking de l’Ombre

Giovanni aime Nidoking depuis ses jours en tant que leader de gym. Celui-ci est vulnérable aux attaques des catégories Sol, Glace, Psychique et Eau. Les types de sol seraient optimaux ici, mais Nidoking a Iron Tail à sa disposition – un compteur dévastateur. Les Pokémon Eau sont donc l’option la plus sûre et couvrent également Rhyperior.

Compteurs recommandés

Kyogre (Cascade, Surf) Empoleon (Cascade, Hydro Cannon) Excadrill (Mud Shot, Drill Run)

Roi des ombres

Ce crabe agressif peut être principalement vaincu par des attaques de type Électrique et Herbe – ces catégories de Pokémon devraient également résister à la plupart des mouvements de Kingler et peuvent être utilisées contre d’autres monstres disponibles pour Giovanni, vous offrant ainsi une plus grande couverture.

Compteurs recommandés

Torterra (Razor Leaf, Frenzy Plant) Zapdos (Thunder Shock, Thunderbolt) Raikou (Volt Switch, Wild Charge)

Rhyperior de l’Ombre

Le géant de la roche partage certaines vulnérabilités avec les deux autres options dans la fente du milieu de l’équipe de Giovanni, donc les Pokémon avec des mouvements de type Herbe, Eau et Sol sont des compteurs appropriés. Il possède ses propres attaques puissantes, les entraîneurs ne devraient donc pas hésiter à utiliser leurs boucliers ici.

Compteurs recommandés

Torterra (Razor Leaf, Frenzy Plant) Excadrill (Mud Shot, Drill Run) Kyogre (Waterfall, Surf)

Lugia de l’ombre

Lugia est connu dans les compétitions PvP de Pokémon GO comme un tank volant – sa défense est impressionnante. Cependant, les attaques des catégories Dark, Electric, Ghost, Ice et Rock peuvent le surmonter. Les compteurs pour les types Électrique et Roche sont déjà utiles contre les autres membres de l’équipe, ils doivent donc être prioritaires.

Raikou (Volt Switch, Wild Charge) Tyranitar (Smack Down, Crunch, Stone Edge) Terrakion (Smack Down, Rock Slide, Close Combat)

En repensant à nos pions recommandés, vous découvrirez un modèle utile : un groupe avec un type Roche, Électrique et Eau devrait être parfaitement équipé pour faire face à tout ce que Giovanni peut tenter. Tenez compte de ce conseil et Shadow Lugia sera à vous.

Écrit par Marco Wutz au nom de GLHF.

