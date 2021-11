Giovanni van Bronckhorst annoncé comme nouveau manager des Rangers alors que le Néerlandais revient à Ibrox pour remplacer Steven Gerrard

Giovanni van Bronckhorst a été confirmé comme nouveau manager des Rangers.

Le Néerlandais remplace Steven Gerrard, qui est désormais le patron d’Aston Villa.

Van Bronckhorst est le nouveau directeur d’Ibrox

Van Bronckhorst a déjà passé trois saisons à Ibrox en tant que joueur et va maintenant prendre la sellette et espérer continuer le travail de Gerrard.

Il a déclaré au site Web des Rangers : « Je suis absolument ravi de revenir aux Rangers en tant que nouveau manager du club.

«Je me sens tellement chanceux d’aller travailler avec une équipe qui est dans une excellente position sur tous les fronts et qui a largement cette expérience d’être des vainqueurs.

« Je suis impatient de poursuivre et d’améliorer le travail qui a déjà été fait aux côtés de Ross Wilson et du conseil d’administration du club, et je suis reconnaissant d’avoir la chance de travailler à nouveau dans cet immense club de football.

van Bronckhorst est le nouveau manager des Rangers

« J’ai hâte de rencontrer à nouveau les incroyables supporters du club et de commencer cette nouvelle ère pour nous tous. »

Van Bronckhorst arrive avec les Rangers en tête du classement, quatre points devant le Celtic et se bat pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa.

Le président des Rangers, Douglas Park, a commenté : « Je suis ravi d’accueillir Giovanni en tant que notre manager pour commencer une nouvelle ère et construire davantage sur ce qui a déjà été réalisé au club.

« L’équipe est en bonne position sur le parc et, en tant que planche, nous soutiendrons à la fois Giovanni et Ross Wilson pour continuer à faire des Rangers un succès.

« Je souhaite à Giovanni tout le meilleur dans son rôle et j’ai hâte de travailler en étroite collaboration avec lui. »

Et le directeur sportif, Ross Wilson, a ajouté : « Je suis ravi d’accueillir à nouveau Gio chez les Rangers. Il était respecté dans toute l’Europe en tant que joueur et a déjà montré pourquoi il avait le même respect en tant qu’entraîneur. « Gio s’est déjà montré vainqueur, il connaît le club, il connaît la qualité de l’équipe et est absolument aligné avec notre approche et notre état d’esprit.

Gerrard a quitté les Rangers pour rejoindre Aston Villa

Gerrard a remporté la Premiership écossaise 2020/21 avec les Rangers et Van Bronckhorst devrait la conserver

« En dehors des discussions formelles, Gio et moi avons déjà eu de nombreuses autres conversations informelles et je peux voir à quel point il est excité. J’ai hâte de le présenter bientôt à l’équipe.

« Gio fait partie d’une longue liste de managers que nous suivons depuis un certain temps pour nous assurer que nous sommes toujours prêts. Lorsque Steven a laissé entendre sa décision mercredi dernier, nous nous sommes immédiatement mis au travail sur ce qui était alors une liste restreinte ciblée. Nous avons eu des entretiens initiaux dans les 48 heures et avons conclu notre prise de décision dans les six jours suivant la disponibilité du poste.

« Nous avons trouvé un accord avec Gio extrêmement rapidement et nous avons apprécié de travailler avec lui pour constituer l’équipe en coulisses qui viendra compléter un personnel de soutien déjà excellent que nous avons constitué ici chez Rangers. »

