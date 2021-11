Giovanni van Bronckhorst est sur le point de devenir manager des Rangers mais veut suivre Steven Gerrard en Premier League avec Arsenal son objectif ultime

Giovanni van Bronckhorst devrait devenir le prochain manager des Rangers, le club espère conclure un accord jeudi.

Van Bronckhorst remplacera Steven Gerrard, parti pour rejoindre le club de Premier League Aston Villa.

Van Bronckhorst est prêt pour les Rangers

L’ancien international néerlandais était une figure populaire des Rangers au cours des trois années qu’il a passées à Ibrox entre 1998 et 2001.

Il a remporté deux titres de Premiership écossaise au club, dont le triplé lors de la saison 1998/99.

Van Bronckhorst est parti pour rejoindre Arsenal, où il est devenu champion de Premier League. Sa carrière l’a ensuite conduit à Barcelone avant de revenir à Feyenoord.

Il remplacera probablement Gerrard, la légende anglaise voulant gérer en Premier League et son rêve général est de prendre en charge Liverpool.

Gerrard a quitté les Rangers pour rejoindre Aston Villa

Les fans des Rangers, cependant, savent peut-être que Van Bronckhorst a un objectif similaire et veut suivre cette voie, avec Arsenal son ambition.

Van Bronckhorst a déclaré à talkSPORT en 2018 : « En tant que joueur, j’avais des rêves et en tant qu’entraîneur, j’ai les mêmes. Chaque entraîneur veut être impliqué dans les grandes compétitions.

« Mes ambitions sont claires, mais je sais aussi que dans le football, vous pouvez avoir des ambitions mais vous ne savez jamais comment votre carrière se déroulera. »

Van Bronckhorst espère revenir un jour à Arsenal

Lorsqu’on lui a demandé si son ambition était de gérer Arsenal, Van Bronckhorst a répondu : « C’est le cas. Je dis toujours que si j’obtiens l’un des clubs que j’ai eu à l’étranger, ce serait vraiment bien, mais en tant que joueur de football, vous avez une carrière, vous signez un contrat et en tant qu’entraîneur, vous savez aussi que vous avez du succès et que demain vous pouvez être Feu.

« Pour moi, cela ne change pas ma façon de travailler et comment je vois mon avenir. Je profite simplement de la journée et travaille dur pour demain et nous verrons ce qui se passera.

