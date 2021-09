Giovinazzi a conduit une “course silencieuse” après une panne de radio

Au sommaire : Antonio Giovinazzi a passé la majeure partie du Grand Prix de Russie à « lutter avec la voiture » après qu’une panne de radio l’ait empêché de communiquer avec son équipe.

En bref

Giovinazzi : « Pour être honnête, j’avais du mal avec la voiture » Giovinazzi a révélé qu’il avait subi une panne de radio au premier tour du Grand Prix de Russie, ce qui signifiait qu’il n’avait aucun moyen de communiquer avec le mur des stands Alfa Romeo.

“Une course silencieuse sans radio du premier tour à la fin”, a déclaré Giovinazzi. “J’ai eu un contact au premier tour, puis j’ai perdu du temps derrière les Haas et Williams.”

Les pilotes devaient faire des appels en fin de course pour savoir quand se rendre aux stands pour les pneus intermédiaires, dans des conditions qui se dégradaient. Sans pouvoir contacter son équipe, Giovinazzi effectuait un changement de pneus tardif au 50e tour – en même temps que Lando Norris, qui tentait d’aller au bout.

“Pour être honnête, j’avais du mal avec la voiture”, a déclaré Giovinazzi, qui a terminé 16e.

Le dilemme de la pluie de Norris “le pire cauchemar de tout conducteur”

George Russell a sympathisé avec la victoire perdue de Lando Norris au Grand Prix de Russie, affirmant que l’appel au stand était impossible à faire complètement correctement.

« C’est le pire cauchemar de tout pilote d’être en tête de la course et vous commencez à voir de la pluie sur votre visière.

« Tu es damné si tu boxes, tu es damné si tu ne boxes pas. Vous êtes dans une position de perdant-perdant », a déclaré Russell, qui a également perdu une première victoire potentielle au Grand Prix de Sakhir la saison dernière.

« J’ai été là-bas, ça fait vraiment mal, mais il s’en remettra. Je suppose que vous essayez d’en tirer le positif et il aura une victoire tôt ou tard, j’en suis sûr.

La mise à niveau du système hybride Ferrari a amélioré les performances de Sotchi

Le directeur de l’équipe Ferrari, Mattia Binotto, s’est dit satisfait des gains qu’il a constatés grâce au groupe motopropulseur amélioré que l’équipe a utilisé pour la première fois sur la voiture de Charles Leclerc le week-end dernier. “Nous avons introduit une mise à jour du système hybride pour le groupe motopropulseur, qui a fonctionné comme nous l’avions prévu et a produit un peu plus de performances”, a-t-il déclaré.

Cependant, Binotto a déploré que l’équipe n’ait pas été en mesure d’assurer à Leclerc un pointage, malgré son rétablissement en partant 19e.

“Nous n’étions pas parfaits dans d’autres domaines, par exemple les arrêts aux stands et la gestion des pneus avec Charles dans ces derniers moments chaotiques de la course, alors qu’avec Carlos [Sainz Jnr] tout s’est déroulé comme prévu et nous allons capitaliser sur l’expérience acquise aujourd’hui.

Le champion de Formule 3 Hauger se voit infliger une pénalité après la course pour un changement de pneus

Dennis Hauger, qui a scellé le titre de Formule 3 vendredi, s’est vu infliger une pénalité d’arrêt de 10 secondes, convertie en une pénalité de 30 secondes, après que les contrôleurs aient estimé qu’il avait changé de pneus sans justification valable.

La F3 n’a pas d’arrêts aux stands pendant son format de course de sprint et les pilotes ne sont pas autorisés à changer de pneus à moins qu’ils ne soient « crevés ou endommagés », conformément à l’article 39.8 du règlement sportif de la série.

Hauger a piqué, signalant de sérieuses vibrations, après avoir filé au virage sept. Ses quatre pneus ont été changés par ses mécaniciens Prema mais lors d’un contrôle après la course, les pneus mis au rebut ont été jugés comme n’ayant pas subi suffisamment de dommages pour justifier le remplacement.

Le délégué technique examinant la voiture de Hauger a en outre constaté qu’il n’y avait aucune preuve de vibrations importantes à travers le volant, de sorte que l’arrêt de Hauger a été considéré comme une violation. Tous ses temps au tour du 11e tour ont donc été actualisés. Arthur Leclerc a donc signé le dernier meilleur tour de la saison.

Des médias sociaux

Catalogne : bon concours stratégique

Paul Ricard : décidé dans l’avant-dernier tour

Sotchi : changement climatique et moment marquant Quand les courses typiquement endormies sont passionnantes. Vous savez que vous êtes dans une saison spéciale. #GP de Russie #F1 #C4F1 – Alex Jacques (@AlexJacquesF1) 26 septembre 2021

Lando, je dois te sentir bien, mon pote. Vous avez bien fait et suivi votre instinct. C’était beaucoup plus facile pour Lewis car il n’avait rien à perdre avec un arrêt au stand gratuit pour conserver la deuxième place. Une course tellement cool. Les lecteurs de classe Max et Carlos aussi. – Antonio Felix da Costa (@afelixdacosta) 26 septembre 2021

O’Ward sur le contact avec Jones : “Ce n’est pas la première fois qu’il nous frappe, pas la première fois qu’il fait quelque chose de stupide toute la saison. J’aimerais juste qu’il puisse utiliser un peu plus sa tête – ou au moins respecter les gars qui se battent pour le championnat.” #IndyCar – . Live (@racefanslive) 26 septembre 2021