Giovinazzi a encore une “opportunité” de conserver son siège

Malgré les spéculations contraires, Fred Vasseur n’a pas pris de décision concernant sa composition de 2022 et affirme qu’Antonio Giovinazzi peut toujours conserver son siège.

Alfa Romeo a le seul siège de course encore disponible pour le championnat de l’année prochaine, l’équipe n’a pas décidé de conserver Giovinazzi.

Selon des informations parues dans les médias, l’équipe envisagerait de remplacer l’Italien par Guanyu Zhou, qui bénéficie d’un solide programme de sponsoring, ou le leader du championnat de Formule 2 Oscar Piastri.

Cependant, l’Australien s’est pratiquement exclu de la course, affirmant qu’il passera probablement 2022 en tant que pilote de réserve d’Alpine.

Vasseur n’est pas pressé de trancher, reconnaissant qu’Alfa Romeo détient toutes les cartes.

“Je pense qu’au moins le bon côté de notre position est que nous pouvons attendre parce que nous savons que nous avons des pilotes en contact et que le ballon est entre nos mains”, a-t-il déclaré à Racer.

« C’est aussi l’occasion pour Antonio de montrer qu’il peut s’améliorer.

« Je considère la situation comme une opportunité pour Antonio, car c’est le gars dans la voiture qui peut montrer qu’il peut faire du bon travail et s’améliorer.

« C’est beaucoup plus frustrant quand on n’est pas dans la voiture et qu’il faut attendre pour voir si les autres vont bien ou mal. Antonio a cette opportunité et il doit la saisir.

Mais alors que son patron d’équipe pense que Giovinazzi a montré des signes d’amélioration ces derniers temps, son total de points compte contre lui.

Le joueur de 27 ans n’a marqué qu’un point en 15 courses, n’ayant pas réussi ces dernières semaines à transformer ses performances de qualification parmi les dix premiers à Zandvoort et Monza en points.

« En termes de performances pures, nous devons parler des qualifications et de la course », a ajouté Vasseur.

« L’année dernière, il a fait de très bonnes courses et a été le meilleur coureur du premier tour, il a donc très bien fait l’an dernier dans la course.

« Cette saison, il a un peu de mal quand il a dû s’améliorer en qualifications après la Q1.

« Il a très bien fait lors des dernières épreuves, et j’étais très heureux de voir qu’il pouvait livrer et faire un pas sur les différents relais et descentes.

« Il s’améliorait de la Q1 à la Q2 et de la Q2 à la Q3 à chaque manche, et il a pu tout mettre en place et peaufiner pendant les qualifications.

“C’est sûr, maintenant l’objectif est de marquer des points, et les dernières épreuves ont été un peu difficiles.

“Mais je sais qu’il est capable de faire le travail et maintenant j’attends le week-end où il mettra tout en place – rythme de qualification, rythme de course, puis du premier au dernier tour.”

Alfa Romeo attendrait la fin de la finale de Formule 2 à Abu Dhabi pour décider qui sera le partenaire de Valtteri Bottas la saison prochaine.

