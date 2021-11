Giovinazzi confirme sa décision en Formule E après le départ d’Alfa Romeo · .

Au sommaire : Antonio Giovinazzi courra en Formule E l’année prochaine après avoir perdu son entraînement en Formule 1 contre Guanyu Zhou.

Giovinazzi entre en Formule ESuite à la confirmation d’hier qu’il ne restera pas chez Alfa Romeo pour la saison 2022 de F1, Giovinazzi a confirmé qu’il rejoindrait l’équipe Dragon Penske en Formule E. Il sera le partenaire de Sergio Sette Camara, dont la place dans l’équipe a été annoncée plus tôt dans la semaine. .

Le directeur de l’équipe, Jay Penske, a décrit Giovinazzi comme « l’un des pilotes les plus talentueux au monde » et a déclaré que son arrivée donnerait à l’équipe l’un des alignements les plus solides de la série. La saison 2022 de Formule E débutera le 28 janvier à Diriyah en Arabie Saoudite.

L’achèvement de Djeddah « allait toujours être proche »

Le directeur de course de Formule 1 de la FIA, Michael Masi, a déclaré que la construction du circuit de la corniche de Djeddah pour le premier Grand Prix d’Arabie saoudite impliquait inévitablement des délais serrés. La première course, qui aura lieu le 5 décembre, a été annoncée le 5 novembre de l’année dernière.

« Ça allait toujours être très serré », a déclaré Masi. « Cela ne fait aucun doute. Mais tout ce que j’ai vu, les progrès, jour après jour, semaine après semaine. C’est incroyable depuis que j’y étais pour la dernière fois.

Des médias sociaux

Publications notables de Twitter, Instagram et plus :

Ma motivation reste la même. Je tiens à remercier toutes les personnes qui me soutiennent au quotidien, vous êtes formidables

J’aurai besoin de votre soutien pour les deux dernières manches de F2 !! Je ferai de mon mieux et ne vous décevrai pas ! — Théo Pourchaire (@TPourchaire) 16 novembre 2021

Alors que la grille @Indycar continue de s’étendre pour faire de la place aux jeunes pilotes, @F1 a désespérément besoin d’ajouter plus de voitures pour offrir plus d’opportunités. Nous avons désormais 3 des 20 précieux sièges occupés par des compagnons F2 bien financés… – Tiff Needell (@tiff_tv) 16 novembre 2021

Est-il acceptable d’être à la fois heureux pour Guanyu Zhou et triste pour Antonio Giovinazzi ? Les deux beaux mecs. – Marcus Simmons (@MarcusSimmons54) 16 novembre 2021

Joyeux anniversaire!

Joyeux anniversaire à Mujahid Rahman !

En ce jour dans le sport automobile

Né ce jour-là en 1906 : le fondateur de Honda Sochiro Honda

