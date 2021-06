Giovinazzi désireux de prolonger l’accord avec Alfa Romeo après le premier point · .

Antonio Giovinazzi souhaite prolonger son contrat avec Alfa Romeo après avoir marqué le premier point de l’équipe en 2021 au Grand Prix de Monaco.

S’exprimant avant le Grand Prix d’Azerbaïdjan de ce week-end, Giovinazzi a déclaré qu’il n’avait pas encore déterminé s’il resterait dans l’équipe pour la saison 2022 de F1.

“Je ne sais pas”, a-t-il admis. « Les seules choses que je peux faire maintenant, c’est faire du bon travail, conduire vite et ensuite nous verrons ce qui se passera l’année prochaine. »

Giovinazzi pilote pour l’équipe depuis 2019. “J’aimerais vraiment, vraiment rester aussi l’année prochaine, dans mon équipe dans laquelle je suis toujours”, a-t-il déclaré.

«En restant pour la troisième saison, je connais très bien les gens. J’ai une bonne relation avec les gens à l’intérieur, avec Fred [Vasseur, Alfa Romeo team principal] ainsi que.

« Alors on verra ce qui va se passer. Mais pour l’instant, comme je l’ai dit, je peux juste me concentrer sur moi-même et essayer de bien faire.

Au cours de la saison jusqu’à présent, Giovinazzi s’est comparé favorablement à son coéquipier expérimenté Kimi Raikkonen, qu’il a régulièrement sur-qualifié. Ayant peu couru au cours des deux années précédant ses débuts, Giovinazzi dit qu’il ressent l’avantage d’être de retour dans l’action régulière.

« C’est ma troisième saison en Formule 1 donc j’ai plus d’expérience l’an dernier. Et je pense que cette année, nous avons une voiture plus rapide, une unité de puissance plus rapide que nous pouvons avoir plus de plaisir.

« Quand on se sent mieux dans la voiture qu’en voiture, c’est aussi plus facile d’être à la limite, de pousser plus. De mon côté, je pense qu’en début de saison mon objectif était encore de m’améliorer par rapport à la première et à la deuxième saison. Et je suis heureux que tout ce travail pendant l’hiver fonctionne.

“Je dois juste continuer à travailler dur, essayer de trouver plus [in] moi même. Je pense que je peux encore beaucoup m’améliorer.

Giovinazzi a déclaré que son coéquipier avait contribué aux progrès qu’il avait réalisés. « Avoir Kimi à mes côtés est d’une grande aide car c’est un pilote expérimenté, un pilote rapide. C’est donc bien de l’avoir et d’apprendre de lui. Et je suis heureux que tout ce travail, comme je l’ai déjà mentionné, porte ses fruits.

