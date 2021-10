Giovinazzi ignorant l’ordre d’échange de position n’était « pas idéal », admet l’équipe · .

Le responsable de l’ingénierie de piste d’Alfa Romeo, Xevi Pujolar, a déclaré qu’il ne comprenait pas pourquoi Antonio Giovinazzi refusait de laisser passer son coéquipier lorsqu’il le lui demandait.

Giovinazzi a ignoré deux instructions pour laisser Kimi Raikkonen le dépasser lors des dernières étapes de la course de dimanche. Raikkonen était nettement plus rapide dans les tours avant de rattraper son coéquipier.

« Nous avons demandé à changer de position, mais à ce stade aussi, Antonio commençait à accélérer le rythme et il a lui-même décidé qu’il voulait rester en tête », a expliqué Pujolar. « Et peut-être que cette situation, ces quelques tours, nous aurions potentiellement pu être plus rapides en équipe. »

Les deux pilotes se sont rapprochés d’Esteban Ocon, en difficulté avec des pneus très usés, dans le dernier tour. Giovinazzi n’a pas réussi à passer l’Alpine pour le dernier point par sept dixièmes de seconde. « Nous avions besoin d’un tour de plus pour rattraper Ocon », a déclaré Pujolar.

« C’est sûr pour l’équipe ce n’était pas l’idéal », a-t-il ajouté.

Rapport: Alfa Romeo ne parvient pas à marquer à nouveau alors que Giovinazzi ignore l’ordre de laisser passer RaikkonenGiovinazzi n’a pas réussi à égaler le rythme de Raikkonen avant d’être rattrapé. S’il avait laissé passer son coéquipier, Alfa Romeo aurait probablement eu une meilleure chance de marquer un point.

Pujolar a souligné qu’ils auraient à nouveau échangé leurs positions de conducteur si l’occasion s’était présentée. « Je n’ai pas bien compris pourquoi nous ne pouvions pas échanger à ce stade, car également lorsque nous avons les deux voitures, nous pouvons les changer en fonction de la situation », a-t-il déclaré.

Alfa Romeo est neuvième du championnat, sept points d’avance sur la dernière place et 16 derrière Williams. « Pour nous, il est important de marquer des points », a déclaré Pujolar, qui a souligné que l’équipe n’avait appelé pour échanger ses pilotes que lorsqu’il était devenu clair comment la course allait se dérouler alors que la piste séchait.

« Au début de la course, nous ne nous sommes pas vraiment concentrés sur qui est le plus fort, plus ou moins les deux voitures étaient là. Nous nous débrouillions, nous ne savions pas combien de temps les conditions resteraient comme ça, donc nous ne voulions pas mettre trop de stress ou changer de position et laisser Kimi pousser fort et manquer de pneus trop rapidement.

« Donc sur cette étape, nous voulions avoir un peu d’espace parce que personne ne savait si ce serait 20 tours, 30 tours ou toute la course en inter[mediate] état. Mais à la fin de la course, c’était une autre histoire. À ce moment-là, oui, nous voulions changer de position.

