Giovinazzi : Je sais qu’il y a déjà beaucoup de rumeurs

Le siège d’Antonio Giovinazzi dans l’équipe Alfa Romeo au-delà de 2021 est à gagner, mais il ignore les rumeurs, ayant l’intention de participer aux courses restantes pour impressionner ses patrons, et bien que le week-end de Monza ait bien commencé, il s’est mal terminé pour l’Italien.

Kimi Raikkonen prenant sa retraite à la fin de cette saison, Alfa Romeo a engagé le pilote Mercedes Valtteri Bottas pour le remplacer, mais aucun deuxième pilote n’a été confirmé. Cependant, le patron de l’équipe Fred Vasseur a déclaré que plusieurs pilotes étaient à l’étude, dont Giovinazzi, qui savait qu’il était surveillé pour les trois ou quatre prochaines courses.

Le pilote italien soutenu par Ferrari a dû améliorer son jeu et l’a fait le week-end dernier en se qualifiant dixième pour sa course à domicile, puis en terminant huitième de la Sprint Race, qui est devenue septième sur la grille après que le vainqueur de la pole Bottas ait écopé d’une pénalité sur la grille.

Ainsi, le décor était planté pour que Giovinazzi livre une performance inoubliable qui le maintiendrait dans la course. Mais ce rêve a pris un coup dur, car le pilote sujet aux incidents a été impliqué dans une dispute au premier tour de son propre chef et a passé le reste de la course à rattraper son retard pour terminer 13e.

Il revient sur un dimanche décevant à Monza : « C’est dommage qu’un week-end aussi fort soit compromis par un incident dans le premier tour. Je suis allé un peu large à la deuxième chicane, j’ai sauté sur les trottoirs et je n’avais plus aucun contrôle sur la voiture.

« Après ça, c’était juste une course difficile : j’ai eu des dommages au sol et c’était juste très difficile de l’arrière. C’est frustrant, surtout de savoir à quoi ressemblait notre rythme et où finissaient les voitures qui nous entouraient. J’en voulais plus pour ma course à domicile à Monza », a déploré Giovinazzi.

Au cours du week-end à domicile, le joueur de 27 ans a été interrogé par des journalistes sur son avenir auquel il a répondu : “Rien pour le moment, je n’ai pas encore de nouvelles, je savais juste que Valtteri serait chez Alfa l’année prochaine mais de mon côté Pas encore de nouvelles. Bien sûr, je veux savoir le plus tôt possible mais ce n’est pas ma décision.

« Je sais qu’il y a déjà beaucoup de rumeurs mais ce n’est pas ma décision donc je me concentre davantage sur ma performance, pour faire mon meilleur résultat en course et en qualifications et tout et ensuite voir ce qui va se passer.

« Bien sûr, nous voulons tout de même : apporter le meilleur résultat possible à l’équipe que vous connaissez, se qualifier pour être devant, courir pour marquer des points. C’est clair de mon côté et du côté de Fred ce que nous voulons.

La réalité est que Giovinazzi a principalement déçu par ses 54 départs dans l’élite, ses nombreux accidents et aucune étincelle d’un pilote qui a eu du mal à égaler un coéquipier bien au-delà de son meilleur niveau et de 14 ans son aîné.

Ses performances doivent être mesurées dans le contexte de jeunes rivaux tels que Max Verstappen, Lando Norris, Charles Leclerc, Pierre Gasly, Esteban Ocon et George Russell qui sont la référence pour la nouvelle génération de pilotes F1 et l’avenir du sport. .

Giovinazzi n’a pas montré qu’il est régulièrement à ce niveau qui est exigé d’un pilote de haut niveau, mais il bénéficie d’un grand soutien en Italie, recevant même le prestigieux prix Bandini en 2019.

À tel point que le chef de l’ACI, Sticchi Damiani, fait pression sur le gouvernement italien pour obtenir une aide financière afin de maintenir Giovinazzi dans l’élite : « C’est un excellent pilote et nous n’avons pas encore été en mesure de lui donner cette opportunité de vraiment montrer son plein potentiel.

« J’espère que le gouvernement italien prendra en compte toutes ces valeurs d’Antonio Giovinazzi et déplacera certaines cartes, quelque chose de fondamental pour qu’il obtienne l’aide dont il a besoin. On parle bien sûr de la valise avec le montant nécessaire pour qu’il continue en F1.

« Aujourd’hui, ce n’est pas comme par le passé en F1 où les bons pilotes n’avaient aucun problème pour continuer à courir. Celui qui en vaut vraiment la peine continue bien sûr, mais aussi celui qui a plus d’argent sur son compte en banque pour contribuer à l’équipe.

“Il est de notre devoir de défendre Antonio Giovinazzi et de lui donner l’opportunité de continuer en F1 pour lui permettre de montrer son vrai potentiel et d’évoluer comme il le mérite”, a insisté Damiani.

Pendant ce temps, Ferrari offre le privilège (cash ou troc PU) de garder Giovinazzi dans le siège Alfa Romeo, mais la décision ultime appartient à Vasseur et à l’équipe suisse selon Mattia Binotto.

Le directeur de l’équipe Ferrari a expliqué : « Je pense que c’est vraiment un choix de l’équipe. Les équipes sont vraiment indépendantes sur le choix de leurs pilotes, ce qui est important pour nous aussi. Il est clair aussi qu’Antonio pour nous, c’est notre pilote de réserve.

« C’est un pilote italien, il fait partie de la famille Ferrari, c’est un pilote Ferrari, donc pour nous, ce sera formidable de l’avoir encore au volant l’année prochaine. Nous pensons qu’il est un bon pilote et qu’il mérite d’avoir un siège l’année prochaine. Mais comme je l’ai dit, nous ne pouvons pas influencer la décision de l’équipe », a ajouté Binotto.

Avec 19 des 20 sièges sur la grille de F1 2022 à peu près confirmés, Alfa Romeo détient une carte pratique et n’est probablement pas pressé de prendre une décision, ce qui pourrait donner à Giovinazzi une chance de se racheter, mais l’argent intelligent n’est pas sur lui rester en F1 au-delà de 2021.