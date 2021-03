En résumé: le pilote Alfa Romeo Antonio Giovinazzi cherche à réaliser les mêmes gains lors de la saison 2021 qu’il a réalisés entre ses deux premières années en Formule 1.

Giovinazzi entame sa troisième année aux côtés de Kimi Raikkonen chez Alfa Romeo, et son objectif principal est de s’améliorer dans tous les domaines.

De mon côté c’est encore à m’améliorer, comme un pilote. C’est ma troisième saison, donc je veux grandir comme un pilote, comme je l’ai fait de la première à la deuxième saison. Améliorer. Je veux faire un autre pas en avant également cette saison. J’aurai donc plus d’expérience, tout aura l’air plus simple, plus normal, et je pourrai me concentrer davantage de mon côté et m’améliorer dans différentes choses.

Le rythme de course est celui où je peux encore m’améliorer. Je pense que j’ai fait un grand pas en avant l’an dernier, mais je peux encore m’améliorer. Mais bien sûr aussi les qualifications: vous en voulez toujours plus.

De l’année dernière également, j’étais assez fort au premier tour au départ, mais je veux plus, et je ne fais que m’améliorer. Je pense que c’est encore bien lors de la troisième saison avec Kimi, que l’on se connaisse. Et je peux encore m’améliorer en regardant Kimi ce qu’il fait, car c’est un pilote avec beaucoup d’expérience.