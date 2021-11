GIPHY révèle les GIF les plus populaires sur sa plateforme en 2021

Quel a été votre GIF le plus utilisé en 2021 ?

La principale plate-forme GIF GIPHY a révélé les GIF les plus populaires sur sa plate-forme pour l’année, le choc et la confusion étant apparemment les principaux moteurs émotionnels de l’utilisation des GIF.

Aussi, Baby Yoda, ou Grogu comme il est réellement connu.

Sans surprise, le GIF le plus populaire de l’année vient de la version américaine de « The Office », l’expression stoïque de Stanley résumant le mieux la réponse à de nombreux événements de l’année.

Le bureau a été une mine d’or pour les créateurs de GIF, et s’ils étaient monétisés à un degré significatif, vous pouvez parier qu’ils feraient de plus en plus d’épisodes de la série, aussi vite qu’ils le pourraient.

Selon GIPHY, ce GIF à lui seul a été vu plus de 636 millions de fois sur le Web.

Également sur la liste des 10 meilleurs GIF de 2021 se trouve ce très triste Pikachu :

Très triste en effet.

Il y a aussi ce clin d’œil complice d’Agnès :

Alors que la confusion de The Weeknd est revenue à maintes reprises en réponse à divers reportages tout au long de l’année.

Et, bien sûr, Grogu :

Collectivement, les 10 meilleurs GIF répertoriés ont été consultés plus de 4,5 milliards de fois, soulignant la popularité de l’utilisation des GIF et l’adoption des GIF comme option de communication, transmettant une réponse émotionnelle sous une forme simplifiée.

Les GIF peuvent également être un outil efficace pour les communications de marque, lorsqu’ils sont bien utilisés, et la liste pourrait vous orienter vers de nouvelles options à considérer dans vos réponses – si, bien sûr, cela correspond à votre approche de marque sur les réseaux sociaux.

Ou vous pouvez utiliser la liste comme indicateur de notre situation en 2021, en réponse aux divers événements des 11 derniers mois. Vraiment, j’ai l’impression que juin était il y a seulement une semaine, donc je suis surpris qu’il n’y ait pas plus de GIF confus dans la liste, mais le top 10 semble résumer la plupart des émotions dominantes de l’époque.

Vous pouvez consulter la liste complète des 10 meilleurs GIF de l’année de GIPHY ici.