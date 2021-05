Girl on TikTok pense qu’elle pourrait être Madeleine McCann et les gens sont fous ⋆ .

Quelqu’un sur TikTok est devenu viral en partageant une théorie selon laquelle elle pourrait manquer la fille Madeleine McCann, et les gens n’ont pas du tout trouvé sa «blague» très drôle.

La vidéo, qui compte plus de quatre millions de vues, commence par des légendes qui se lisent comme suit: «Mes copains plaisantent sur le fait que je suis Madeleine McCann.» Il poursuit ensuite en affirmant que la fille de la vidéo séjournait dans le quartier de Praia da Luz, d’où Madeleine, âgée de trois ans, a disparu, en même temps que la disparition.

Le clip se termine par une photo de Madeleine, comparée à une photo d’elle enfant – où ils aiment étonnamment similaires. Madeleine McCann a une affection oculaire connue sous le nom de colobome, qui est extrêmement rare et signifie qu’elle a une tache de rousseur sous sa pupille – il semble que la fille de la vidéo TikTok puisse avoir quelque chose de similaire aussi.

Malgré la vidéo montrant quelques similitudes entre les deux filles, et à commencer par une «blague», les gens dans les commentaires ne l’ont pas très bien compris. Alors que certains encouragent l’utilisateur anonyme de TikTok à «faire un test ADN maintenant» et à «contacter la famille de Maddie», d’autres ont dit qu’il était «malade» et ont demandé «pourquoi quelqu’un plaisanterait-il à ce sujet?». Un autre commentaire a ajouté: “Sur quelle planète est-ce considéré comme drôle?”

La semaine prochaine marquera le 18e anniversaire de Madeleine McCann, et les parents Kate et Gerry ont publié une nouvelle déclaration disant qu’ils «gardent toujours l’espoir» de la retrouver.

Dans une déclaration publiée sur le site Web de Find Madeleine, les McCann ont déclaré: «Nous devons savoir ce qui est arrivé à notre adorable fille. Chaque mois de mai est difficile – un rappel des années passées, des années ensemble perdues ou volées. Cette année, c’est particulièrement émouvant car nous devrions fêter le 18e anniversaire de Madeleine.

La déclaration a continué: «La pandémie de COVID a rendu cette année encore plus difficile pour de nombreuses raisons, mais heureusement, l’enquête pour retrouver Madeleine et son ravisseur s’est poursuivie. Nous nous accrochons à l’espoir, si petit soit-il, de revoir Madeleine.

«Comme nous l’avons dit à plusieurs reprises, nous devons savoir ce qui est arrivé à notre adorable fille, quoi qu’il arrive. Nous sommes très reconnaissants à la police pour ses efforts continus. Nous recevons encore tant de paroles positives et de bons voeux malgré les années qui se sont écoulées. Tout cela aide et nous en sommes vraiment reconnaissants – merci.

Madeleine a disparu de l’appartement de vacances de la famille à Praia da Luz, en Algarve, au Portugal, le 3 mai 2o07.

