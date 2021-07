Girlfriend critique YouTuber TLOU2 Le harcèlement se termine sur une note heureuse

Gif: Avis sur les petites amies / Kotaku

C’est une triste vérité de vivre sur Internet qu’il y a généralement quelqu’un là-bas plus qu’heureux de faire de votre vie un enfer. En tant que personnalités publiques, le couple derrière la populaire chaîne de jeux YouTube Girlfriend Reviews le sait trop bien, mais ils ont récemment subi des intimidations d’un autre type lorsqu’un harceleur s’est envoyé de fausses menaces de mort et a blâmé les YouTubers.

Dans leur dernière vidéo, le duo de Girlfriend Reviews Matt et Shelby se sont présentés devant la caméra pour aborder directement la situation et expliquer leur enquête de plusieurs semaines sur les fausses allégations du harceleur. Ils ont découvert une campagne de désinformation qui, bien que fondée sur du sable, a réussi à armer une communauté de joueurs marginaux déterminée à les détester et à exacerber davantage les horreurs qui accompagnent souvent la présence sur Internet.

Inventer le harcèlement

Tout a commencé, comme ces choses le font si souvent, par un tweet. Après un an d’attention négative de la part du subreddit r/TheLastOfUs2 – nous y reviendrons un peu plus tard – Shelby a tweeté certains des messages franchement déséquilibrés faits à son sujet et son partenaire le 9 juillet avec un message sarcastique, comme vous le faites. L’auteur de l’un de ces messages, un utilisateur nommé TheRealRogerEbert, a ensuite créé un sujet de suivi affirmant que le tweet avait déclenché un torrent de harcèlement de la part des fans de la chaîne YouTube.

Le deuxième article Reddit de TheRealRogerEbert, qui comprenait plusieurs captures d’écran de messages haineux qu’il prétendait avoir reçus, a monté en flèche en popularité. Voici la preuve, du moins dans l’esprit des Redditors qui détestaient déjà Girlfriend Reviews, que le duo YouTube était les vrais monstres de cette relation asymétriquement controversée. Mais Matt et Shelby ont rapidement remarqué d’étranges écarts dans le “harcèlement” censé être envoyé à TheRealRogerEbert.

“Comme la plupart des YouTubers, nous recevons régulièrement des commentaires haineux, et c’est un jour triste lorsque vous réalisez qu’Internet est si plein de haine qu’il ne vous dérange plus”, a déclaré Girlfriend Reviews à Kotaku par e-mail. “Ce qui a fait que cela semble suffisamment important pour être abordé, c’est la gravité des accusations, la popularité de la publication et le grand nombre d’utilisateurs qui ont semblé croire les affirmations de cet homme sans aucun doute, tout en exprimant également beaucoup de colère envers nous et en souhaitant nous fait du mal.

G/O Media peut toucher une commission

“Un commentaire grossier sur YouTube est un bruit blanc”, ont-ils poursuivi. « Une communauté en ligne qui n’aime déjà pas que vous organisiez une brigade sur votre Twitter pour déclencher un conflit avec vos fans déclenchera la sonnette d’alarme. Sans oublier que c’était l’un des messages Reddit les plus votés à notre sujet depuis un moment. Qui voudrait que ce message et ces commentaires s’affichent lorsque leur nom est recherché sur Google ? Personne.”

Les “preuves” publiées par TheRealRogerEbert pour démontrer son prétendu harcèlement de la part des fans de Girlfriend Reviews ont montré des incohérences évidentes et des erreurs logiques.

Par exemple, Matt et Shelby doutaient que les membres de leur base de fans appellent quelqu’un un “retard”, comme l’un des messages l’a fait, et encore moins tout en affirmant que le destinataire était transphobe pour ne pas aimer The Last of Us Part II. Les captures d’écran de TheRealRogerEbert sur le harcèlement présumé montraient également des menaces concernant un «club de golf à la tête», qui est une phrase mème couramment utilisée par r/TheLastOfUs2 en référence au destin du protagoniste de la série Joel Miller dans la suite. Quelque chose n’allait pas.

Comme détaillé dans la vidéo ci-dessus, Girlfriend Reviews a suivi une piste de chapelure et s’est rapidement senti confiant que TheRealRogerEbert s’envoyait les messages de harcèlement à lui-même. Il leur a finalement envoyé un e-mail depuis son compte personnel pour leur demander « de l’aide » pour rassembler leurs « fans », et Matt et Shelby ont été extérieurement coopératifs malgré leurs soupçons.

Mais lorsque TheRealRogerEbert a refusé de leur envoyer des captures d’écran non censurées des messages de harcèlement, et a même menacé de faire intervenir ses autorités locales, le couple en avait assez. Girlfriend Reviews a fait savoir à TheRealRogerEbert qu’ils étaient sur lui, puis a regardé en temps réel, perplexe, le canular supprimant systématiquement ses comptes Reddit sockpuppet, son compte principal et même l’e-mail sur lequel il communiquait avec eux.

Inutile de dire que cela a dissipé tous les doutes persistants sur l’origine du « harcèlement ».

Comment oses-tu aimer un jeu vidéo

Matt et Shelby publient des vidéos de jeux sous le nom de Girlfriend Reviews depuis près de trois ans. Ce qui a commencé par une critique satirique de Red Dead Redemption II du point de vue d’une petite amie dont le petit ami était obsédé par le simulateur de cow-boy en monde ouvert a finalement engendré une source extrêmement populaire de critiques et d’analyses de jeux vidéo sur YouTube.

“Leur série signature utilise le jeu en tant que sport de spectateur, Shelby fournissant un commentaire sarcastique de son temps assis pendant les sessions de jeu variées de son petit ami”, lit-on sur le site officiel du duo. “Loin du stéréotype, Girlfriend Reviews subvertit le trope de la petite amie désintéressée ou agacée avec des critiques et des commentaires remplis d’amour et de passion pour les jeux et les jeux.”

Cela ne devrait pas être un choc que la simple présence de Shelby ait suffi à plonger les hommes adultes dans l’hystérie. Il ne devrait pas non plus être si surprenant que ce harcèlement soit devenu très aigu lorsque Girlfriend Reviews a publié deux vidéos positives de The Last of Us Part II l’été dernier. Pendant plus d’un an, ces téléchargements ont valu à Matt et Shelby des biens immobiliers sans loyer dans l’esprit d’un subreddit amer connu sous le nom de r/TheLastOfUs2, dont les utilisateurs ont pris les vidéos comme une attaque personnelle. La communauté a depuis suivi tous les mouvements de la chaîne, une vendetta unilatérale souvent associée à des attaques incontestées par l’équipe de modération du subreddit.

Bien que son titre puisse impliquer le contraire, le subreddit r/TheLastOfUs2 est dédié à la haine de son homonyme. Mais les membres de cette communauté s’arrêtent rarement là. Il ne leur suffit pas de ne pas aimer The Last of Us Part II, ils le critiquent également d’un point de vue «anti-SJW», épousant la conviction que Naughty Dog a tué Joel en tant que personnage principal et introduit plus de diversité dans la suite pour se prosterner devant une foule mythique “réveillée”. Quiconque aime The Last of Us Part II et n’adhère pas à cette perspective erronée (c.-à-d. Girlfriend Reviews) devient un jeu équitable pour la colère du subreddit.

Une doublure argentée

Matt et Shelby sont en contact avec Reddit proprement dit et les modérateurs de r/TheLastOfUs2 depuis la publication de leur vidéo d’enquête ce week-end. Mais peu de progrès ont été accomplis pour remettre les pendules à l’heure. Reddit n’a répondu qu’avec une série de messages automatisés, et les mods r/TheLastOfUs2, bien qu’initialement coopératifs, refusent de désavouer catégoriquement les fausses allégations contre Girlfriend Reviews ou d’assumer la responsabilité de l’environnement haineux qu’ils ont fomenté.

“Après notre vidéo, nous pensons qu’ils ont triplé en publiant à nouveau des messages et des déclarations collantes qui tentent de nous présenter en quelque sorte comme les méchants”, a déclaré Girlfriend Reviews. «Ils continuent de déformer nos mots, ou simplement de mentir carrément à leurs membres dans un effort assez médiocre pour jouer le rôle de victime. Ils ont rendu le sous-marin privé, l’ont nettoyé, puis l’ont rouvert et ont dit : « Voyez par vous-même ! » Certains de ces mods ont supprimé leurs propres commentaires, l’un d’entre eux a supprimé l’intégralité de son compte et le créateur du sous-marin l’a complètement abandonné.

“Cela signifie, vous l’avez deviné, que nous avons reçu plus de haine et de harcèlement”, ont-ils ajouté. « Mais cette fois, nous dormons tranquillement parce que la vérité est là-bas. Nous voulons juste que les mods disent : « Hé, les gars, Girlfriend Reviews n’a pas fait ça. Désolé, nous avons autorisé ce message et menti à tout le monde. Ce serait aussi bien s’ils arrêtaient d’assimiler ce qu’ils traversent (à cause de ce qu’ils ont fait et dit en public) à ce qu’ils nous ont fait subir. C’est la victime qui blâme, et ce n’est pas bien.

Internet est un endroit merveilleux et odieux. Bien qu’il soit formidable de pouvoir entrer en contact avec des personnes du monde entier, cette connexion permet également de nombreuses avenues de harcèlement. Votre réputation en ligne, en particulier en tant que créateur de contenu public, est souvent déterminée par un ou deux moments qui se transforment en une réalité alternative fabriquée par des personnes qui ne vous connaissent même pas. Et cela ne se limite pas aux communautés comme r/TheLastOfUs2. Même les destinations en ligne présentées comme des bastions de discussion de bonne foi, comme ResetEra, se joignent à l’action, comme Girlfriend Reviews elles-mêmes peuvent malheureusement en témoigner.

Il est très facile de perdre la trace de l’humanité d’une personne dans la brume rouge des sports sanguinaires sur Internet. Et en tant que personne victime de harcèlement, les interactions positives qui peuvent accompagner le mal tombent souvent de côté dans la cacophonie des conneries. Heureusement, Matt et Shelby ont réussi à transformer toute cette épreuve en positif en organisant une campagne de dons pour les refuges pour animaux sans tuer. Au moment d’écrire ces lignes, ils ont collecté près de 28 000 $, dépassant leur modeste objectif de 6 000 $.

“Les deux dernières semaines ont été misérables”, a déclaré Girlfriend Reviews à Kotaku, “puis notre vidéo a été abandonnée, notre objectif caritatif a été brisé et nous sommes tout sourire depuis. C’était un réveil bien nécessaire que la plupart des internautes sont empathiques et aimants. Que quand quelque chose de mal vous arrive, il y a beaucoup de gens qui voudront vous aider. Même des inconnus. La mère de Mister Rogers lui a toujours dit de « rechercher les aides », et nous en avons une longue liste sur notre page de dons. »