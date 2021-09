Girls Aloud Sarah Harding meurt d’un cancer à 39 ans. Sarah luttait contre un cancer du sein et est décédée ce dimanche.

TMZ rapporte que la mère du chanteur a annoncé la triste nouvelle. Harding est devenu célèbre en 2002 lors de l’émission de talents britannique “Popstars: The Rivals” où le groupe a été formé. Sarah a été choisie dernière des 5 femmes. À peine 3 semaines après la fin de l’émission, Girls Aloud a eu son premier hit numéro un “Sound of the Underground”. Girls Aloud est devenu le plus grand groupe de filles anglais du 21e siècle (Girls Aloud était le même groupe que Cheryl, celle qui a eu un fils avec les One Direction, Liam Payne).

Sarah a eu pas mal de moments tristes dans sa vie, elle s’est fiancée au DJ Tom Crane, mais 4 ans plus tard, ils se sont séparés et elle est tombée dans un gouffre émotionnel. En 2011, il est allé en cure de désintoxication pour dépression et dépendance à l’alcool. Après son départ, elle a dit “Je suis allé en enfer et je suis revenu … je suis juste heureux d’avoir survécu.”

Le groupe Girls Aloud s’est réuni en 2012, à l’occasion de ce qui serait le 12e anniversaire du groupe, mais s’est à nouveau séparé l’année suivante.

En 2017, Sara était sur “Celebrity Big Brother” et a gagné. On lui a diagnostiqué un cancer du sein en 2020. Elle a dit que lorsque le médecin l’a diagnostiquée, il lui a dit qu’elle ne reverrait pas un autre Noël.

La mère de Sarah dit que le cancer ne définit pas sa fille : “Je sais qu’elle ne voudrait pas qu’on se souvienne d’elle pour son combat contre cette terrible maladie – c’était une étoile brillante et j’espère qu’on se souviendra d’elle de cette façon.”

Sarah Harding avait 39 ans. DÉCHIRURE.

