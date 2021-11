Girls Who Code met fin à sa relation avec Activision Blizzard

Croyez-moi ma fille, j’en ai marre de la merde d’ActiBlizz aussi.Image: Girls Who Code

L’organisation à but non lucratif Girls Who Code, spécialisée dans l’enseignement de l’informatique aux jeunes femmes et à d’autres groupes marginalisés, ne s’affiliera plus à Activision Blizzard, après que la société de plusieurs milliards de dollars a de nouveau été critiquée dans une nouvelle série d’allégations cinglantes.

Dans un article de blog, Girls Who Code a écrit que ses priorités d’autonomisation des communautés marginalisées, de lutte pour la diversité et de responsabilisation du pouvoir sont désormais « fondamentalement mal alignées » avec Activision Blizzard. En tant que tel, l’organisation a déclaré qu’elle « ne pouvait pas en toute conscience » continuer à travailler avec le fabricant Overwatch après tout ce qui a été récemment révélé à propos de l’entreprise.

« En choisissant nos partenaires, nous le faisons en sachant que l’industrie technologique est souvent peu accueillante pour les communautés mêmes que nous essayons de servir », a écrit l’organisation dans le post Medium. « C’est pourquoi nous ne travaillons qu’avec ceux qui sont prêts à avoir des discussions difficiles sur la façon dont le sexisme systémique, le racisme, la discrimination et le harcèlement ont eu un impact sur les pratiques et la culture de travail de l’entreprise. Nous tenons nos partenaires responsables lorsqu’ils échouent et travaillons avec eux pour apporter des solutions significatives à la table. Cependant, il y a une ligne, et les allégations contre Activision ont franchi cette ligne. »

Girls Who Code a noté que bien qu’il soit en partenariat avec Activision Blizzard depuis 2018 dans le cadre du programme d’immersion d’été, cette relation est morte et disparue. Bref, Girls Who Code c’est fini les conneries du géant du jeu vidéo.

Il n’y a pas que Girls Who Code qui en a marre de la culture d’entreprise d’Activision Blizzard. Le PDG de PlayStation, Jim Ryan, et le patron de Xbox, Phil Spencer, sont « découragés » et « dérangés » par ce qui se passe au grand jour, Spencer déclarant que son entreprise prévoyait d’apporter des « ajustements proactifs continus » à sa relation avec Activision Blizzard. Et plus de 1 200 travailleurs de l’entreprise ont signé une pétition exigeant la démission du PDG Bobby Kotick, alors même que le conseil d’administration d’Activision Blizzard a publié une déclaration sauvage disant qu’il restait «confiant» dans les compétences de leadership de Kotick.

L’industrie des jeux est en proie à la toxicité, et la situation d’Activision Blizzard est actuellement la lumière la plus brillante sur tous les malheurs du secteur. Si vous avez manqué ce qui a frappé l’entreprise récemment, nous, ici, à Kotaku, avons un résumé de tout ce qui s’est passé depuis le dépôt de la plainte californienne du 20 juillet.