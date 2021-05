Giro d’Italia 2021 – Egan Bernal frappe le premier

16/05/2021 à 18:20 CEST

Le Giro est une course où les duels entre deux coureurs font partie de l’anthologie cycliste; peut-être bien plus que sur le Tour. L’histoire rappelle les luttes entre Costante Girardengo Oui Alfredo Binda, et ceci avec Guerre Learco, le favori du fascisme. Puis l’Italie a été divisée entre Fausto Coppi Oui Gino Bartali; est venu plus tard Charly Gaul se battre avec Jacques Anquetil, Y Eddy Merckx, d’abord avec Felice Gimondi puis avec Fontaine José Manuel. C’est arrivé avant Miguel Indurain défaite Claudio Chiappucci Oui Comptoir Alberto à Fabio Aru avec le sacrifice des aspirés pour Mikel Landa. Et cette 2021 se prépare à relever le défi que ce soit au soleil, sous la pluie, sur le trottoir ou sur un terrain non pavé, comme aujourd’hui, entre Egan bernal et Remco Evenepoel.

À peine 15 secondes séparent le cycliste colombien, le nouveau «maillot rose», et le prodige belge au classement général. Mais les duels se gagnent bataille par bataille, avec persévérance et surtout en montrant à l’adversaire, même pendant seulement 10 secondes, comme hier, qui est le plus fort.

Girardengo a refusé d’abdiquer au jeune homme Binda dans les années 20 du siècle dernier. Mais il a dû se rendre, comme il l’a fait plus tard Bartali au nom de Coppi. Oui Merckx il était capable de tous les battre parce que le soleil ne se couchait jamais au rythme de ses pédales. Chiappucci toujours vu le bout de Indurain et Contador, souffrant et combattant, pourrait avec ses adversaires quand il a remporté le dernier de ses Giros, en 2015.

Et aujourd’hui, Bernal a donné un coup d’autorité sur Evenepoel. Ce n’était rien de définitif, il n’y aurait que deux semaines à l’horizon. Dans le temps ce n’était que quelques secondes, mais dans le moral du coureur belge? Le triomphe dans le Giro est cimenté par des actions telles que la vue sur les terres de Campo Felice. L’organisation voulait atteindre un endroit sans asphalte. Il montrait la télévision italienne, alors que la scène était consommée entre les fuites, les rouleaux à vapeur compactant la terre pour que les roues des vélos préparés pour d’autres territoires ne coulent pas. Et ils ont prié, ils ont prié, car si le déluge était tombé, il aurait été impossible de pédaler sans ciment en vue et il n’y aurait eu d’autre choix que de déplacer le but vers un endroit plus bas, et plus fade, bien sûr.

C’est là où Bernal a donné ce coup d’autorité. À peine un demi-kilomètre, pourquoi le gaspiller plus tôt? C’était là que Bernal a mis les accents à la course, où il s’est levé de la selle pour démontrer, notamment pour Evenepoel, qui allait pour l’étape qu’il a remportée, pour le “ maillot rose ”, qu’il portait et pour attirer l’attention sur son adversaire belge qui, peut-être, mal positionné ou un peu fatigué, il y aura toujours du doute, il a réagi un peu tard, mais assez pour que la fureur du cycliste colombien ne devienne pas une perte de temps suffisamment sérieuse pour lui faire penser que la victoire commençait à être un défi impossible.

Rien n’est impossible

Mais impossible il n’y a rien même pour Bernal même pas pour Evenepoel, tous deux prêts à se battre en duel, pour que leurs noms fassent partie de cette histoire de batailles que les plus grands de la course ont écrite depuis la création du Giro vers 1909, lorsque les cyclistes ne recevaient que des critiques de tous les côtés de la société italienne et, évidemment, de l’Église qui croyait que les jeunes perdaient leur temps à bicyclette.

Pourtant, aujourd’hui, Bernal s’est offert une image de cyclisme d’une hauteur énorme lorsqu’il a lancé un sprint à 500 mètres du but, sur des pierres et de la terre, quand il a dépassé les échappés. (Koen Bouwman Oui Geoffrey Bouchard), à qui il a failli déchirer les autocollants publicitaires de leurs “ maillots ”, et quand il a franchi la ligne d’arrivée avec rage parce qu’il savait que chaque seconde qu’il gagnait avait son poids en or.

Derrière, loin de se rendre, le “ maillot ” blanc de Evenepoel, celui qui était le meilleur jeune homme de la course et qui a également cédé à Bernal, a commencé à réagir et a été suffisamment motivé pour que le but du Colombien soit plus psychologique que numérique.

Et les voilà comme premier et deuxième au général, positions qu’ils maintiendront demain, sauf pour une surprise capitale, pour se reposer demain et commencer à préparer, à partir de mercredi, la deuxième partie d’un tour italien auquel aspirent colombien et belge, mais Sans oublier, loin de là, d’autres adversaires, qui semblent être portés disparus, mais qui en deuxième ligne d’action se cachent et se séparent du duo de tête pendant quelques secondes.

Il y a un russe nommé Aleksandr Vlasov, situé à seulement 21 secondes de Bernal. Il surgit Giulio Ciccone, qui court avec toute l’affection des “ tifosi ” parce que chaque jour qui passe, il est évident que Vincenzo Nibali il semble trop vieux pour viser une nouvelle victoire à Milan. Mais ils ne doivent pas oublier Hugh Carthy (à 44 secondes), à Dan Martin (à 51), à Simon Yates (jusqu’à 55) et jusqu’à Marc Soler Oui Romain Bardet, tous deux à 1,20 minutes du «maillot rose». Et arrêtez de compter, car à partir de là, seuls ceux qui sont dans le Giro manifesteront pour aider ou pour attraper une étape avec la permission de la classe dirigeante.