Giro d’Italia 2021: programme et où regarder à la télévision

Le Giro d’Italia 2021 est là, l’un des trois grands événements de l’année dans le cyclisme professionnel et, de SPORT, nous vous proposons la couverture la plus complète pour que vous ne manquiez aucun détail du test. La course italienne commence le samedi 8 mai à Turin et se termine le 30 mai à Milan et peut être suivi à la télévision par DAZN et aussi dans les canaux de Eurosport.

Ensuite, nous vous montrons les heures de début des diffusions étape par étape.

HORAIRES ÉTAPES GIRO ITALIE

Étape 1: Turin – Turin (8,6 km) – 10h30, CET

Étape 2: Stupinigi (Nichelino) – Novare (179 km) – 12h45, CET

Étape 3: Biella – Canale (190 km) – 12h10, CET

Étape 4: Plaisance – Sestola (186 km) – 11 h 55, heure de Paris

Étape 5: Modène – Cattolica (175 km) – 13h00, CET

Étape 6: Grotte di Frasassi – Ascoli Piceno (160 km) – 12h35, CET

